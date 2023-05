Instituição da Amazônia ligada à ONU abriu edital de seleção para voluntários até o dia 25

A Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (SDSN Amazônia), ligada às Organizações das Nações Unidas (ONU), abriu um edital para seleção de voluntários. No total, são duas vagas disponíveis: uma para assistente de engajamento em comunidades e outra para assistente em captação de recursos e expansão da rede. As inscrições estão abertas até às 9h (horário de Manaus) do dia 25 de maio.

Os interessados podem se inscrever preenchendo o formulário disponível no site da FAS no endereço https://fas-amazonia.org/

As atividades dos voluntários serão desempenhadas de forma remota, com orientação constante da SDSN. O período de colaboração inicial é de três meses, com a possibilidade de ser prorrogado por mais nove meses. A dedicação será de até vinte horas semanais, distribuídas ao longo de cinco dias da semana.

Para a vaga de Assistente de Engajamento em Comunidades, as principais tarefas incluem:

• Apoio na implementação e coordenação de atividades com membros da SDSN

• Gestão, qualificação e monitoramento da base de dados

• Mobilização de membros

• Realização de eventos

• Desenvolvimento de projetos colaborativos junto aos membros da rede

Para a vaga de Assistente em Captação de Recursos e Expansão da Rede, as responsabilidades incluem:

• Mapeamento e análise de editais e prêmios

• Suporte à inscrição da SDSN em eventos de interesse

• Apoio na realização de eventos

• Suporte para o desenvolvimento de projetos colaborativos junto aos membros da rede

A SDSN Amazônia, em parceria com a FAS, tem compromisso com a diversidade e a inclusão em termos de gênero, nacionalidade e cultura. Dessa forma, são encorajadas candidaturas de grupos diversos e minoritários, como pessoas negras, indígenas, mulheres, pessoas com deficiência (PCD) e do público LGBTQIAP+.

Sobre a SDSN Amazônia

Secretariada pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS), a Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (SDSN Amazônia), criada em 2014 na cidade de Manaus (Brasil), é uma rede regional da SDSN Global. A organização visa mobilizar o conhecimento local na busca e criação de soluções práticas e viáveis para os desafios relacionados ao desenvolvimento sustentável da Pan-Amazônia.

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia por meio de programas e projetos nas áreas de educação e cidadania, saúde, empoderamento, pesquisa e inovação, conservação ambiental, infraestrutura comunitária, empreendedorismo e geração de renda. A FAS tem como missão contribuir para a conservação do bioma pela valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade e pela melhoria da qualidade de vida das populações da Amazônia. Em 2023, a instituição completa 15 anos de atuação com números de destaque, como o aumento de 202% na renda média de milhares famílias beneficiadas e a queda de 40% no desmatamento em áreas atendidas entre 2008 e 2021.

Com informações da FAS