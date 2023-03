Inscrições para o Programa +Pelci iniciam hoje; são 5 mil vagas para escolinhas esportivas

O governador Wilson Lima anunciou a abertura das inscrições do Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior, o +Pelci, com mais de 5 mil vagas. As atividades são coordenadas pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar). As rematrículas no programa podem ser feitas de hoje (6) até o dia 10 de março. A matrícula para novos alunos ocorrerá de 13 a 17 de março.

“O +Pelci veio para fazer história. Por esse propósito o governador Wilson Lima está empenhado em fazer com que o esporte seja fomentado desde a sua base, para que novos talentos do alto rendimento possam ser descobertos”, declarou o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

São mais de 35 núcleos na capital e os seis polos localizados nos municípios de Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, Humaitá, Codajás, Envira e Fonte Boa.

Somente no projeto Campeões da Vila, que é vinculado ao +Pelci e funciona na Vila Olímpica de Manaus, serão 1.200 novas vagas para novos alunos entre 8 a 17 anos, em atividades como atletismo, basquete, futsal, ginástica artística e rítmica, handebol, judô, tênis de mesa, voleibol e xadrez.

Os pais interessados em matricular seus filhos em uma das modalidades devem se direcionar a um dos núcleos espalhados em várias zonas da capital amazonense, no horário das 8h às 15h. Os atendimentos acontecerão de segunda a sexta-feira, e os responsáveis devem estar com os documentos necessários que são: cópia do RG, cópia do CPF, declaração escolar, foto retirada e comprovante de residência.

Com um ano de existência e aproximadamente 10 mil atletas atendidos, o +Pelci se torna o maior projeto socioesportivo do Brasil. Agora, com a ampliação, o programa deve atender mais de 15 mil jovens e crianças.

Núcleos e modalidades

Futebol

– Arena do Monte

– Baixada Fluminense

– Campo do Curió

– Campo do Passarinho

– Campo do Pallet

– Campo do Teixeirão

– Campo do Florestão

– Campo do Prosamim Sto Agost.

– CDC da Compensa

– Campo do Buracão

– Campo do Cophasa

– Campo do Santos Dummont

– Campo Bairro da Paz

Vôlei

– Baixada Fluminense

– Campo do Curió

– Campo do Passarinho

– Arena Amadeu Teixeira

– CDC Alvorada

– Ginásio Renné Monteiro

– Vila Olímpica

Jiu-Jitsu

– Arena do Monte

– Campo do Curió

– NGT Santa Etelvina

– CDC Compensa

– Ginásio Renné Monteiro

– Arena Amadeu Teixeira

Futsal

– Arena Amadeu Teixeira

– Ginásio Renné Monteiro

– Campo do Crespo

– Vila Olímpica

Atletismo

– Vila Olímpica

Basquete

– Arena Amadeu Teixeira

– Ginásio Renné Monteiro

– Vila Olímpica

Handebol

– Arena Amadeu Teixeira

– Vila Olímpica

+Futevôlei

– Vila Olímpica

– Arena do Monte

– Baixada Fluminense

– Campo do Curió

– Campo do Passarinho – Campo do Teixeirão

– Campo do Florestão

Wrestling (luta-olímpica)

– NGT Santa Etelvina

Ginástica, Xadrez, Tênis De Mesa e Judô

– Vila Olímpica de Manaus

Polos no Interior

– Codajás

– Envira

– Tabatinga

– Humaitá

– Fonte Boa

– São Gabriel da Cachoeira

Com informações da FAAR