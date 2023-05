A Universidade Federal do Amazonas (Ufam), por intermédio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propesp), divulga a abertura de inscrições para o Exame de Seleção de candidatos para ingresso no 2º semestre de 2023 nos cursos de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Informática (PPGI).

O período de inscrições ocorre a partir do dia 1º de junho até 7 de junho de 2023. O Edital nº 20/2023 pode ser acessado na íntegra aqui.