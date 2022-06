Inscrições para curso de capacitação gratuita no “Negócio Cultural” encerram amanhã

São 2 mil vagas disponibilizadas para quem deseja crescer profissionalmente ou iniciar um novo empreendimento

Aprender para empreender. É com este lema que a Águas de Manaus, em parceria com a Prefeitura de Manaus, está oferecendo as últimas vagas para microempreendedores, pequenos produtores locais e jovens com idade a partir dos 15 anos de idade, que desejam participar do programa “Negócio Cultural”. As inscrições se encerram amanhã (15).

Esta é uma grande oportunidade, tanto para quem deseja empreender, quanto para quem já tem o próprio negócio, mas que almeja dar uma guinada no seu empreendimento. Além de qualificar os participantes, o programa tem também o objetivo de incentivar a geração de empregos na cidade. Ao todo estão sendo disponibilizadas duas mil vagas totalmente gratuitas.

O programa é uma parceria das Secretarias Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), e da Águas de Manaus. “Parceiras como estas são importantes porque incentivam o negócio local através da qualificação, proporcionando geração de renda à população. É uma grande oportunidade, sobretudo por ter como um dos focos a conscientização sobre a importância de se ter um empreendimento voltado para sustentabilidade”, frisou o diretor-presidente da concessionária, Thiago Terada.

O “Negócio Cultural” é um dos maiores programas privados gratuitos do Brasil e vai impactar, diretamente, cerca de 2 mil pessoas somente em Manaus. Trata-se de uma ação com apoio da Secretaria Especial da Cultura, patrocinada pela Aegea Saneamento por meio do Instituto Aegea, pela concessionária Águas de Manaus, e realizada pela Ecotransforma Produções e NTICS Projetos.

Saiba mais

O “Negócio Cultural” acontecerá de forma online, através de aulas/oficinas via Youtube. Entre os assuntos abordados, estão dicas para gestão financeira, de recursos humanos, marketing digital, ferramentas de otimização de vendas e conceitos sustentáveis que podem ser aplicados pelos participantes.

Os alunos também terão à disposição uma plataforma temática, que vai possibilitar o aprofundamento nos temas e uma mentoria individualizada após cada oficina. O objetivo é tirar dúvidas e auxiliar os participantes na aplicação do conteúdo ministrado. Ao final, todos irão receber certificado de conclusão do curso de 40h.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e já estão disponíveis. Elas podem ser feitas através do site https://negociocultural.com.br. Podem participar microempreendedores locais, pequenos produtores e jovens a partir de 15 anos que queiram abrir um negócio para geração de renda ou otimizar um negócio já existente. O prazo para inscrição foi prorrogado até o dia 15 de junho.

As aulas estão previstas para começarem na primeira quinzena de junho.

Com informações da assessoria