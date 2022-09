Inscrições para 77 cursos do EscolegisCMM estão abertas; Aulas iniciam dia 3 de outubro

O programa de qualificação profissional da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Manaus, o EscolegisCMM, estla com inscrições abertas até o dia 30 de setembro. Os cursos são gratuitos, com direito a certificado e podem ser feitos de forma online.

Para ter acesso aos cursos, as inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo endereço https://inscricoes.escolegiscmm.com.br/.

Assim como nos meses anteriores, estão sendo ofertados 77 cursos, que estarão com as aulas disponíveis na plataforma a partir de 3 de outubro. Dentre eles, Informática básica, intermediária e avançada; Auxiliar de logística; Operador de caixa; Gestão de mídias sociais; Atendimento ao público; Técnicas de vendas; Comunicação institucional; e Preparatório de pré-vestibular.

A CMM ainda disponibiliza um aplicativo para celulares, onde o aluno pode baixar as aulas para depois assisti-las, em qualquer lugar, sem precisar utilizar a internet. O aplicativo está disponível nas lojas do Google e Apple, para smartphones, tablets, computadores, android TV e Apple TV.

