Nilton Lins abre inscrições para 1.000 bolsas de até 100% no ensino Fundamental e Médio

Estão abertas, até o dia 30 de setembro, as inscrições para o Concurso de Bolsas 2023 das Escolas Nilton Lins, com prova presencial para os candidatos marcada para 7 de outubro.

No total, são mil bolsas para turmas do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental I, para turmas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II e para as turmas do 1º ao 3º do Ensino Médio 2023.

As bolsas são destinadas para as unidades das Escolas Nilton Lins no bairro do Japiim, em Manaus, e para a unidade Manacapuru, e obedecem ao critério da nota obtida no teste, podendo variar entre 50%, 70% e 100% de acordo com a classificação do aluno.

Provas

Além da inscrição, no dia da prova os candidatos deverão apresentar documento com foto (RG, Carteira de Trabalho ou passaporte) no local selecionado: em Manaus, na avenida Tefé, 700, bairro do Japiim e em Manacapuru no boulevard Pedro Rates, 341, bairro Aparecida.

O aluno também deverá ter ao menos 50% de acerto no total das questões apresentadas para concorrer a uma das bolsas.

Para mais informações e realizar sua inscrição, acesse https://bit.ly/enl_japiim (92. 3215-3900 / Unidade Japiim) ou https://bit.ly/enl_manacapuru (92. 3364-5066 / Unidade Manacapuru).

Com informações da assessoria