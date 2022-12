Inpe divulga recuo no desmatamento em unidades de conservação apoiadas pela FAS

A taxa anual de desmatamento na Amazônia foi divulgada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e trouxe boas notícias: o bioma teve a menor devastação desde 2017. Os dados mostram que em doze meses, a Amazônia Legal teve 11.568 km² de floresta derrubada, uma diminuição de 11,3% em relação ao ano passado. Apesar de animador, essa queda ainda precisa ser mais acentuada para atingirmos as metas propostas pelo Governo Brasileiro para a Amazônia.

A boa notícia é que é possível atingirmos as metas. As Unidades de Conservação (UCs) estaduais no Amazonas apoiadas pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS) tiveram uma queda ainda mais significativa: quase quatro vezes maior do registrado em todo o bioma no mesmo período.

Nas dezesseis UCs com atuação da FAS houve uma redução de 43% do desmatamento entre 2021 e 2022. Os dados contrastam com o índice do Amazonas: aumento de 13% no desmatamento em todo o estado. E, infelizmente, as UCs sem atuação direta da FAS registraram um aumento médio de 70% (2021-22).

“Os dados para a Amazônia são animadores, mas não ainda é cedo para comemorar. Os dados para o Amazonas são preocupantes. A boa notícia é que, conforme visto nas áreas apoiadas pela FAS, a implementação de programas e projetos com abordagem sistêmica, olhando para saúde, educação, proteção de direitos, renda e meio ambiente, tem tendência de queda de desmatamento e aumento de prosperidade dos povos da floresta”, afirma o superintende geral da FAS, Virgilio Viana.

As UCs monitoradas pela FAS somam 11 milhões de hectares protegidos, onde vivem cerca de 40 mil pessoas que implementam projetos de cadeias produtivas sustentáveis. No papel de serem uma barreira de proteção para manter a floresta em pé, as Unidades de Conservação também contribuem na garantia do direito de permanência de populações e comunidades tradicionais e povos indígenas.

Com informações da assessoria