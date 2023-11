Tradição e futuro da inovação se encontraram na abertura da ExpoAmazônia Bio&TIC

Gerar negócios, incentivar o crescimento de startups, valorizar produtos da sociobiodiversidade amazônica, apoiar novas marcas sustentáveis, investir em inovação e tecnologias ganharam destaque ontem (28), na abertura da ExpoAmazônia Bio&TIC 2023, no Studio 5 Centro de Convenções, localizado no bairro Aleixo.

O evento acontece até quinta-feira, dia 30 de novembro, das 14h às 20h, com inscrição gratuita por meio do aplicativo oficial da ExpoAmazônia, tanto na Play Store, quanto na Apple Store, ou no site expoamazonia.com.

Diversas autoridades nacionais e locais participaram da solenidade de abertura. Entre eles, o secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Rodrigo Rollemberg; a Subsecretaria da Amazônia do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Tanara Lauschner; o secretário de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Serafim Corrêa; o diretor-executivo da Associação do Polo Digital de Manaus, Murilo Monteiro; o Superintendente-Adjunto Executivo, Luiz Aguiar; o secretário municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, Radyr Júnior; o secretário de Estado de Energia, Mineração e Gás do Amazonas, Ronney Peixoto; o diretor administrativo do Conselho de Administração do Centro de Bionegócios da Amazônia (CBA), Carlos Henrique; a presidente da Associação do Polo Digital de Manaus, Vania Thaumaturgo; e o diretor-executivo do Idesam, Carlos kury.

“Minha expectativa para o evento é que haja uma união efetiva entre a área de tecnologia e informação, e a área de sócio-bioeconomia, aproveitando a biodiversidade da Amazônia para gerar riqueza às comunidades locais”, comentou Rodrigo Rollemberg.

Já para o secretário Serafim Corrêa, o evento fomenta a economia da região, despertando a atenção das pessoas para a Amazônia. “O evento surge para despertar a atenção das pessoas para as coisas nossas, para as coisas que têm origem na biodiversidade e casando biodiversidade com tecnologias e inovação, o que é o futuro. Nós não temos futuro fora disso. Há 100 anos nós perdemos a guerra da borracha, porque não investimos em ciência, tecnologia e inovação. Os ingleses vieram aqui, pegaram nossas sementes, trabalharam geneticamente e levaram a seringueira para a Malásia, e nos ‘deram um banho’. Precisamos evitar de perder 100 anos depois pelas mesmas razões e foi ali em não ter investido em ciência, tecnologia e inovação. A feira é muito importante, a exposição é muito importante e principalmente para despertar na juventude esse caminho”, disse.

Quem também destacou a importância da Expo foi Murilo Monteiro. Segundo ele, é uma oportunidade de conhecer novas tecnologias, descobrir o que é a bioeconomia e startups. Muitos jovens e pessoas de todas as idades que buscam fazer a transição de carreira e querem saber como tirar a ideia do papel, quer saber como fazer isso. Aqui é uma oportunidade de disseminar conhecimento, negócios e de inspirar pessoas”.

O diretor-executivo do Idesam, Carlos Kury, afirmou que a expectativa é de integração e conexão. É momento unir forças em prol do desenvolvimento sustentável. “A gente tem startups, que estão sendo desenvolvidas, aparecendo, ganhando visibilidade, ganhando conexões entre interior, políticas públicas, entre novos negócios e desenvolvimento, e ajudam a movimentar essa economia que se propõe na floresta”, declarou.

O crescimento do evento foi relembrado por Tanara Lauschner, a subsecretária da Amazônia do MCTI, “ Fico muito feliz de ver o quanto o evento cresceu e o quanto está propiciando com que cada vez se faça mais negócio aqui dentro da feira, juntando as startups, com as empresas, com as indústrias do Polo Industrial de Manaus (PIM)”.

Com informações da assessoria