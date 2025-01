A venda online de ingressos para o jogo entre Vasco e Madureira, pela quarta rodada do Campeonato Carioca, iniciou nesta quarta-feira (8). O duelo acontece na Arena da Amazônia, em Manaus, no dia 23 de janeiro, às 21h30 (de Brasília).

A partida deve marcar a estreia do time titular do Vasco na temporada.

O torcedor pode adquirir as entradas nos valores de R$ 129 a R$ 458, que podem ser comprados no site Bilheteria Digital. As entradas estão divididas em cadeiras vip, superior e inferior nos setores leste, oeste, norte e sul.