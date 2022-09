Ingresso para final da Libertadores vale mais que salário mínimo

A Conmebol divulgou mais informações sobre os ingressos para a final da Libertadores. Torcedores de Flamengo e Athletico Paranaense poderão adquirir entradas para os setores mistos a partir das 17h (de Brasília).

As entradas mais caras, que dão acesso a setores com visão para o meio do campo, custam mais que o valor do salário mínimo em 2022, que está em R$ 1.212. A Conmebol definiu que esses setores ficarão na Categoria 2, e terão ingressos comercializados a 250 dólares (R$ 1.300). Já as tribunas destinadas exclusivamente para torcedores de Flamengo e Athletico estarão na Categoria 3, e as entradas custarão 142 dólares (R$ 740).

Os torcedores do Flamengo estarão localizados na Geral Sul, enquanto os do Athletico ficarão na Geral Norte. A venda destes ingressos fica sob a responsabilidade dos próprios clubes, como tem sido desde a mudança para jogo único na final.

A entidade também divulgou a venda de pacotes exclusivos para a decisão. Se comprados, eles garantem voos, hospedagem e passagens para Guayaquil, cidade sede da final desta edição da Libertadores.

Flamengo e Athletico se enfrentam no dia 29 de outubro, às 15h (de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil. O Rubro-Negro carioca está em sua quarta decisão, e já acumula dois títulos, enquanto os paranaenses chegam à segunda final, e ainda não conquistaram a Libertadores da América.

*Com Lance!