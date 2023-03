Info Store mantém onze pontos de coleta de pilhas e baterias usadas, para descarte correto

Pilhas e baterias usadas podem causar fortes danos ao meio ambiente e devem ser descartadas de forma correta. A causa ganhou um forte parceiro com a mobilização da Info Store, empresa que atua há 25 anos no segmento de tecnologia, que abriu 11 pontos de coleta desse tipo de material, em Manaus.

Os itens podem ser descartados em uma das lojas da Info Store, localizadas nos shoppings Amazonas, Ponta Negra, Manauara (dois locais), Sumaúma Park, Via Norte, Studio 5 e Grande Circular, no Hiper DB Nova Cidade e nas unidades da avenida Sete de Setembro, no Centro, e rua Belo Horizonte, Adrianópolis.

A gerente de Marketing da Info Store, Elberlany Horta, ressalta que, por conterem metais pesados em sua composição, pilhas e baterias, quando descartadas incorretamente, podem ser prejudiciais ao meio ambiente. “É uma preocupação do Grupo Info Store o cuidado com o meio ambiente. Por isso, incentivamos os clientes para que façam o descarte correto”, destacou.

Todo o material recebido nas lojas é recolhido por uma empresa parceira, para que seja feito o descarte correto ou mesmo a reciclagem, quando possível, explicou Elberlany.

Segundo ela, outra iniciativa do grupo é a doação de eletrônicos sem uso, descartados pela própria empresa, e enviados para instituições como a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis do Amazonas (Ascarmam) e Pró-Menor Dom Bosco, que fazem o desmonte e reaproveitamento dos objetos.

Seguindo a linha do reaproveitamento, a Info Store mantém o serviço Renova Tech, em que o cliente pode levar o aparelho eletrônico dele, como smartphone, notebook e videogame, para ser avaliado e o valor equivalente pode ser usado para aquisição de outro item. “Dessa forma, a pessoa descarta o dispositivo antigo e ainda pode usar o valor para comprar outro”, reforçou.

Com informações da assessoria