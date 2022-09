Influencer morre aos 21 anos após acidente em salto de paraquedas

Uma influenciadora e tiktoker, de 21 anos, morreu em um acidente de paraquedismo, no Canadá. De acordo com o New York Post, Tanya Pardazi morreu tragicamente na semana passada, enquanto estava completando seu primeiro curso solo com Skydive Toronto em Innisfil, Ontário.

Esta foi a primeira vez que ela saltou sozinha, de acordo com a empresa de paraquedismo, que exige que os alunos completem um dia de treinamento de solo antes de tentar um salto sozinho, de acordo com a CTV News Toronto.

No entanto, o salto acabou em tragédia depois que a estudante da Universidade de Toronto abriu o paraquedas tarde demais durante sua descida. De acordo com um comunicado da Skydive Toronto, Pardazi havia “lançado um paraquedas principal de rotação rápida em baixa altitude sem o tempo ou a altitude necessária para o paraquedas de reserva inflar”.

Após o acidente, a influenciadora foi levada às pressas para o hospital, onde foi constatado o óbito. Pardazi era uma presença constante no TikTok, onde a estudante de filosofia postava regularmente vídeos sobre diversos assuntos a seus quase 100 mil seguidores.

No vídeo que postou antes de sua morte,em 22 de agosto, Pardazi falou sobre Tetris e paraquedismo. Ela também havia participado anteriormente do concurso de beleza Miss Canadá, chegando às semifinais.

Os amigos e familiares de Pardazi ficaram devastados com sua morte. “Achei que era uma piada”, disse Melody Ozgoli, amiga íntima de Pardazi, ao Barrie Today. “Já se passaram alguns dias e ainda não consigo acreditar.” Ela descreveu a amida como “aventureira e sempre tentando coisas novas e excitantes”, acrescentando que “o paraquedismo deveria ser outra aventura divertida para ela”.

Outra amiga, Kimia Sepanlou, chamou a jovem de “uma das garotas mais corajosas” que ela conhecia. “Sempre que a víamos, sabíamos que estávamos em uma aventura porque ela não gostava de se deixar entediar ou as pessoas mais próximas a ela”, disse ela à CTV News.

Já a Skydive Toronto disse que foi “profundamente afetada pelo acidente, pois refinaram seu programa de treinamento de estudantes por mais de 50 anos”. Desde então, as autoridades lançaram uma investigação sobre a trágica morte de Pardazi.

*Com Terra