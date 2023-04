Indígenas campeões: Atletas mirins vencem o campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, em SP

As lutadoras da etnia Kokama trouxeram medalha de ouro para o Amazonas

O Amazonas conta com mais um importante título esportivo. As indígenas Ana Izabele, de 11 anos, e Ana Isabel, de 8 anos, venceram ontem (29), o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (CBJJ), que aconteceu na cidade de São Paulo no primeiro dia do evento.

Izabele subiu no pódio ao ganhar medalha de ouro na categoria infantil, peso pluma. Ana Isabel conquistou o lugar na categoria mirim.

Comemorando a vitória das lutadoras, o diretor-presidente da Fundação Estadual do Índio (FEI), Sinésio Trovão, falou sobre a importância de fortalecer a presença indígena no esporte brasileiro.

“Estou muito feliz por essa vitória nacional das nossas crianças indígenas. Pois, estamos alcançando cada vez mais espaço na sociedade e, principalmente, nas modalidades esportivas, tendo em vista que o Governo do Estado prioriza a inclusão em prol do etnodesenvolvimento, valorizando o caráter educativo e comunitário entre os povos tradicionais”, enfatizou Trovão.

Em ritmo de adrenalina e muita emoção, a mãe das crianças, Kamila Mafra, agradeceu o apoio da fundação e falou um pouco desse momento vitorioso e especial.

“Nós estamos muito felizes por essa vitória. Minhas filhas são atletas muito dedicadas e empenhadas. E levar esse título para o nosso estado e, principalmente, como indígena é bastante simbólico pois estamos rompendo barreiras e preconceitos. Eu e o pai das crianças estamos muito orgulhosos e claro, não poderíamos deixar de agradecer a Deus e o todo o apoio da FEI, que contribuiu para que esse sonho se tornasse realidade”, disse emocionada.

“Esse título é uma conquista coletiva e de grande relevância para minha família e para o meu povo, pois eu e a minha irmã alcançamos o nível nacional”, comemorou Ana Izabele.

Vitórias no esporte

Em 2022, elas ganharam medalha de ouro na categoria Mirim durante a Copa América de Jiu-Jitsu realizada em Manaus. E recentemente, Ana Izabele ganhou o Campeonato Amazon Grand Slam de Jiu-Jítsu na sua categoria.

Com informações da FEI