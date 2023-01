Indígena Guajajara é encontrado morto no Maranhão

Um indígena foi encontrado morto na manhã de sábado (28), na cidade de Amarante do Maranhão, que fica a cerca de 637 quilômetros da capital maranhense São Luís.

Tratava-se do corpo de Valdemar Marciano Guajajara, conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP-MA).

A pasta informou que deu entrada no Instituto Médico Legal (IML) e espera exame cadavérico para identificar a causa da morte.

A regional do Maranhão do Conselho Indigenista Missionário (Cimi) disse que o indígena da aldeia Nova Viana foi encontrado com marcas “que indicam que ele tenha sido brutalmente assassinado”.

“Mais um Guajajara assassinado”, lamentam lideranças indígenas em vídeos divulgados pelo Cimi. Eles pedem por justiça e reclamam da violência dentro e nas proximidades da Terra Indígena Arariboia.

No Twitter, a Ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, disse que vai “convocar uma audiência pública no município para exigir a investigação e esclarecimento sobre a motivação destes crimes, além da devida punição dos culpados”.

“Esses crimes devem ser apurados e os autores devem ser responsabilizado para romper o ciclo de violência contra nós indígenas”, escreveu.

Arariboia abriga mais dois povos além dos Guajajaras, sendo um deles isolado (os Awa Guajá e os Awá isolados), e mais de 5,3 mil indígenas, de acordo com o Instituto Socioambiental (ISA). O território tem 413 mil hectares.

Violência escala desde setembro

O Cimi disse lamentar “profundamente que mais uma vida indígena seja ceifada de forma cruel” e cobra cobra uma resposta das autoridades em relação à escalada da violência contra os indígenas Guajajara, “que só cresce no território desde setembro de 2022”.

O Cimi destacou que a morte da Valdemar é a segunda só na semana passada. Segundo eles, outro caso ocorreu na última quarta-feira, 25, próximo à TI Cana Brava (MA).

“José Inácio Guajajara foi encontrado morto, com marcas de violência pelo corpo, às margens da BR-226. No entanto, de acordo com o Instituto de Medicina Legal (IML) de Imperatriz (MA), o indígena morreu em decorrência de causas naturais. Seguimos cobrando as devidas investigações e explicações sobre a morte de José Inácio Guajajara.”

No dia 9 de janeiro, contaram, dois jovens Guajajara foram “alvejados” quando caminhavam por uma rodovia que corta a TI Arariboia.

“Ambos foram atingidos por disparos na cabeça e tiveram que passar por procedimentos cirúrgicos de emergência.”

Fonte: CNN Brasil