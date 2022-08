Indicação de Roberto Cidade beneficiará trabalhadores da Feira Municipal do Coroado 3

O requerimento nº 2984/2022, de autoria do deputado estadual Roberto Cidade (UB), presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), que reivindicava a reforma e modernização da Feira Municipal do Coroado 3, zona Leste, foi atendido pela Prefeitura de Manaus. A ordem de serviço para o início das obras foi assinada nesta sexta-feira (26).

A reforma é fruto de convênio no valor de R$ 25 milhões assinado entre o município, via Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), e o governo do Estado, em dezembro do ano passado, e prevê a revitalização de mais de 30 feiras e mercados da capital.

Na Feira Municipal do Coroado 3 serão investidos R$ 1,4 milhão na reforma de toda a infraestrutura, cobertura, troca de esquadrias, troca de aparelhos sanitários, pintura interna e externa, realizadas novas instalações elétricas, entre outros.

“Agradeço ao prefeito David Almeida e ao titular da Semacc, Wanderson Costa, por tão prontamente atenderem ao nosso requerimento. Sou neto e filho de regatão, tenho identificação com o comércio e sei que um espaço mais agradável, adequado e limpo atrai a clientela, melhora a autoestima do trabalhador, melhora os ganhos do comércio e influencia na economia. A partir da reforma, os feirantes, permissionários e clientes vão ter ainda mais vontade de frequentar a Feira do Coroado, beneficiando a todos”, afirmou.

A Feira Municipal do Coroado 3 surgiu há 26 anos, em 1996. Sua última reforma aconteceu em 2010. Atualmente, possui 199 permissionários distribuídos em uma área total de 4.082 metros quadrados. O espaço funciona com 135 bancas, 48 boxes e 18 pedras. A feira gera mais de 600 empregos diretos e quase cinco mil indiretos

Com informações da assessoria