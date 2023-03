Incêndio em shopping em São Luís, no Maranhão, deixa duas pessoas mortas

Duas pessoas foram encontradas mortas sob os escombros de um incêndio que atingiu o Shopping Rio Anil, em São Luís, capital do Maranhão, nesta terça-feira, 7. O fogo, que começou à tarde nas salas de cinema, só foi controlado por volta das 21h. No entanto, o primeiro corpo foi encontrado apenas às 22h30 e outro já na madrugada desta quarta-feira, 8.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as características físicas da primeira vítima encontrada indicaram que se tratava de uma mulher, mas ainda não há mais detalhes. Os dois corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) para identificação. “Nós tivemos, pela eclosão do incêndio, o colapso do teto, que é forrado de gesso, e isso foi mais um ponto de dificuldade para as nossas equipes”, explicou o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Célio Roberto.

A última informação da corporação seria de que, a partir das câmeras de segurança, foi constatado que ao menos 26 pessoas teriam conseguido sair da sala de cinema. Outras cinco foram socorridas pelos bombeiros. As buscam seguiram e, segundo o prefeito da capital, Eduardo Braide (PSD), as quatro vítimas mais graves deram entrada no Hospital Socorrão II.

“Os feridos apresentam queimaduras de 1º e 2º graus (o mais grave com queimaduras em 32% do corpo), tiveram desconforto respiratório – com melhora após o uso de oxigênio – e já foram encaminhados para a realização de procedimentos necessários. Todos encontram-se estáveis”, escreveu nas redes sociais. Ainda não se sabe efetivamente quantas pessoas ficaram feridas.

Por meio das redes sociais, o governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), lamentou a primeira morte anunciada pelo Corpo de Bombeiros e garantiu apoio do governo estadual aos familiares das vítimas.

O Shopping Rio Anil, onde ocorreu o incêndio, também publicou uma nota de pesar e declarou estar prestando assistência para as vítimas e seus familiares. Até o momento, a causa do incêndio não foi identificada.

