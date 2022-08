Incêndio em lotérica no Mercado Adolpho Lisboa deixa cinco pessoas feridas

O Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto informa que quatro pessoas, dois homens e duas mulheres, vítimas de um incêndio em uma casa lotérica no Centro de Manaus, nesta tarde, estão neste momento em atendimento de emergência no Hospital. Todos em estado grave. Dois entubados, um no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) e um no politrauma. Todos os cuidados estão sendo tomados pela equipe médica do Hospital.

Há quatro vítimas no Hospital. Estamos confirmando se o suspeito de atear fogo está entre as vítimas

O homem suspeito do ataque criminoso esta em atendimento no HPS João Lúcio.

Ainda não temos mais informações sobre a situação dele.

*Com informações da assessoria