Incêndio destrói acervo de Zezé di Camargo e Luciano e cantor se pronuncia pela 1ª vez

Luciano Camargo revelou detalhes do ocorrido e contou que fãs e um outro artista estão ajudando na recuperação dos materiais históricos

Luciano Camargo falou, pela primeira vez, sobre um incêndio que atingiu um dos galpões que guardava o acervo dos 32 anos de carreira da dupla Zezé di Camargo e Luciano. O local pegou fogo no ano passado e destruiu tudo o que estava lá. Fãs dos artistas estão ajudando a recuperar parte do que foi perdido.

Ontem (24), o cantor sertanejo revelou detalhes do incidente durante o Hora da Venenosa, apresentado por Fabíola Reipert. “Pegou fogo em um dos galpões que eu tenho em Goiânia e destruiu tudo, todo o acervo que eu tinha de Zezé di Camargo e Luciano. Quase ninguém ficou sabendo, apenas pessoas mais próximas”, disse

Em seguida, Luciano revelou que uma das pessoas que soube do ocorrido foi Kiko, do KLB. O cantor, inclusive, presenteou o irmão de Zezé com diversas peças. “Ele me presenteou com todos os discos de ouro, diamante, platina, que o pai dele, que era nosso empresário, também ganhava. Confidenciei isso para alguns fãs mais próximos e eles estão nos dando presentes”, contou.

O artista aproveitou para agradecer os fãs da dupla, que têm ajudado na recuperação do acervo. “Eu resolvi falar disso um pouquinho para agradecer os fãs que têm tudo de Zezé di Camargo e Luciano”, completou.

Com informações do Metrópoles