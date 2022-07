Incêndio de grandes proporções atinge prédio do centro de SP

O Corpo de Bombeiros segue na manhã desta segunda-feira (11) em combate ao incêndio que atinge um galpão onde funcionam lojas de brinquedos e artigos de festas na Rua Barão de Duprat, altura do número 95, na Sé, bairro do Centro Histórico de São Paulo.

Os bombeiros conseguiram entrar no prédio por volta das 4h desta segunda e fazem o combate interno às chamas.

Incendio 25 marco sp pic.twitter.com/SDk3ojYhhc — Roberto Carlos Borsatto (@RobertoBorsatto) July 11, 2022

Os brigadistas foram acionados às 21h deste domingo (10) e desde então seguem tentando combater o fogo que atingiu grandes proporções devido ao alto número de produtos inflamáveis. Os lojistas foram até a região para tentar recuperar alguns bens, mas devido ao calor e ao perigo, não puderam se aproximar.

Na última atualização feita pelo Corpo de Bombeiros, 28 viaturas com 80 brigadistas seguem trabalhando para conter as chamas no prédio que fica muito próximo ao Mercado Municipal. A fumaça pôde ser vista de diversos pontos da capital. No auge da ocorrência, chegaram a deslocar 30 viaturas com 85 brigadistas.

Não há confirmação de vítimas, no entanto, dois bombeiros acabaram feridos durante a tentativa de controlar o fogo. Ambos foram encaminhados conscientes e orientados ao pronto socorro do Hospital do Tatuapé com queimaduras de segundo grau.

*Com R7