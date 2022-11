Incêndio atinge estúdio da Globo, na gravação da novela ‘Todas as Flores’ no início da tarde

Um incêndio atingiu a cidade cenográfica de “Todas as Flores” nos Estúdios Globo, no início desta tarde. O antigo Projac fica em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com um comunicado da emissora, as causas ainda estão sendo apuradas.

“Não havia profissionais no local do incêndio e não houve feridos. O fogo foi controlado pela Brigada de Incêndio da Globo e por bombeiros do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros, que ainda estão no local”, diz a nota.

Segundo fontes do jornal O Globo, as gravações de “Todas as Flores” estavam a todo o vapor na tarde de hoje (18), mas, no momento do incêndio, a equipe estava em horário de almoço.

O comunicado oficial garante que o incêndio não causa nenhum impacto na produção da novela, “pois o interior do cenário atingido pelo fogo, a loja Rhodes [& Co. Tailleur], é reproduzido em estúdio”.

Coincidência ou não, a loja Rhodes & Co. Tailleur também sofreu um incêndio na própria trama de “Todas as Flores”.

A cena acontece no 14ª capítulo da novela de João Emanuel Carneiro, quando Patsy (Suzy Rêgo) descobre uma traição e acerta um quadro de luz com uma garrafa de bebida.

No entanto, a ficção foi mais cruel do que a vida real. No episódio, dois personagens, Guiomar (Ana Beatriz Nogueira) e Raulzito (Nilton Bicudo), morreram.

Outro fato curioso é que o incêndio aconteceu no mesmo local em que as chamas destruíram a cidade cenográfica de “Deus Salve o Rei” (2018). Na época, o estúdio atingido abrigava os cenários dos castelos da novela.

“Todas as Flores” é uma novela transmitida pelo streaming do Globoplay.

Com informações do Terra