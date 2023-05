Inauguração de escadaria do Coroado teve apoio do Vereador Alemão com recursos próprios

O vereador William Alemão (Cidadania) participou na noite de ontem (3), da inauguração da escadaria Hugo de Abreu, na rua Santo Antônio, bairro Coroado, realizada em parceria com o Centro Cultural Sidney Cerdeira. A escada, que antes estava em condições precárias e inadequadas, agora oferece segurança e comodidade aos moradores da região.

Com mais de 50 metros e mais de 100 degraus, a escadaria não era segura para quem precisa transitar pelo local. Porém, após a intervenção do vereador e do centro cultural, com recursos próprios, a escada foi totalmente reformada. Pintura, limpeza, nivelamento dos degraus, iluminação, colocação de corrimão e pinturas em grafite nas laterais, fizeram parte das melhorias na escadaria.

A inauguração da escadaria contou com a presença do cantor Guto Lima e da influencer Ruivinha de Marte, ex-moradora do bairro. O evento foi marcado por muita animação e alegria dos moradores que puderam desfrutar de um espaço público revitalizado e seguro.

O vereador William Alemão ressaltou a importância da parceria com o Centro Cultural Sidney Cerdeira para a realização da obra. “Essa parceria é fundamental para que possamos oferecer melhorias para a população. A escadaria perigosa, agora está totalmente revitalizada. Acredito que esse é o papel do vereador, buscar melhorias para a cidade, para as pessoas, conhecer de perto suas necessidades e procurar soluções”, destacou o parlamentar.

A presença da influencer Ruivinha de Marte, que já morou no bairro, também foi um momento emocionante para os moradores. Ela elogiou a iniciativa do vereador e do centro cultural em revitalizar a escadaria. “É muito bom ver que estão cuidando do nosso bairro e oferecendo melhorias para a população. Parabéns ao vereador William Alemão e ao Centro Cultural Sidney Cerdeira pela iniciativa”, afirmou a influencer.

Para Waldisney Cerdeira, presidente do Centro Cultural, a parceria só traz benefícios para a população local. “Nós procuramos muitas vezes a ajuda de autoridades competentes e sempre tivemos portas fechadas, mas o vereador Alemão abraçou a causa e agora temos esse espaço seguro, iluminado e muito bonito”

