IMMU realiza fiscalização para garantir uso correto de vagas especiais

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou fiscalização para verificar se os condutores de veículos portavam credencial para utilizar vagas destinadas a pessoas idosas e com deficiência. A ação aconteceu nesta sexta-feira, 20/1, em um shopping center na avenida coronel Teixeira, zona Oeste da cidade.

“Utilizar a vaga destinada ao idoso e às pessoas com deficiência, além de ser infração é uma falta de respeito. Muitos têm problemas de mobilidade e precisam dessas vagas para poderem se locomover”, disse Stanley Ventilari, diretor de Operações de Trânsito do IMMU.

No local, mais de 15 veículos foram autuados por não terem no painel a credencial visível para utilizar as vagas destinadas aos Idosos e PNE. As infrações são gravíssimas, acarretando a perda de sete pontos na carteira de habilitação do proprietário do veículo.

Credencial

O cartão que identifica o beneficiado para vagas especiais é específico para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos e pessoas com deficiência física, visual ou com síndromes, e tem validade de cinco anos.

A credencial para uso de vagas especiais pode ser adquirida gratuitamente, de segunda a sexta-feira, na sede do IMMU, na avenida Urucará, nº 1.180, bairro Cachoeirinha, zona Sul, das 8h às 14h.