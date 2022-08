IMMU instala novas placas de pedestres com mais visibilidade em avenidas de Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), instalou, nesta sexta-feira, 19/8, novas placas indicativas de faixas de pedestres nas avenidas Efigênio Sales e Umberto Calderaro Filho, na zona Centro-Sul da cidade. O novo modelo de placas é mais visível aos motoristas, por ter material refletivo.

O diretor do departamento de Sinalização Viária do IMMU, José Eduardo Siqueira, explicou que o novo modelo de placa traz mais segurança aos motoristas e pedestres. “A Prefeitura de Manaus está sempre pensando na segurança de todos e essa é mais uma iniciativa nesse sentido. Instalamos essas placas de advertência de travessia de pedestres. Uma novidade é o material utilizado para confecção das placas: feita com adesivo, tipo colmeia, de cor amarelo lima-limão fluorescente, com alto grau de refletância. Ou seja, quando a luz do farol dos carros bate na placa, ela fica mais clara”, disse o diretor.

O educador de trânsito Werisson Freitas afirmou que as placas são importantes para a segurança dos pedestres. “A Prefeitura de Manaus, por meio do IMMU, tem um carinho especial com o pedestre, que é a parte mais frágil do trânsito, e a instalação das novas placas vai melhorar, e muito, a segurança dos pedestres na travessia. E, mais uma vez, a gente reforça aos pedestres que, quando for atravessar uma via, fazer o sinal da vida: estendendo o braço para informar aos condutores a intenção de atravessar. Outra coisa é sempre procurar uma faixa de pedestre ou passarela para realizar a travessia”, frisou.

Educação

Paralelo à instalação das placas, o IMMU realizou ainda uma ação de educação na avenida Efigênio Sales, próximo ao viaduto Miguel Arraes, onde algumas das novas placas foram instaladas.

A equipe de Educação para o Trânsito abordou condutores e pedestres sobre o respeito à legislação de trânsito e a forma correta de fazer a travessia da avenida.

*Com assessoria