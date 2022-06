Ilumina+ Amazonas chega a Nhamundá

O programa de modernização da iluminação pública do interior, o Ilumina+ Amazonas, teve início nesta quarta-feira (29/06), em Nhamundá (a 383 quilômetros de Manaus). O programa, executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais do Governo do Amazonas (UGPE), vai substituir 581 pontos de iluminação por luminárias de LED, em todas as ruas do município.

De acordo com o coordenador executivo da UGPE, engenheiro civil Marcellus Campêlo, a previsão é realizar os serviços em três dias. “Vamos trabalhar até sexta-feira em Nhamundá, e no sábado (02/07) será a vez de Boa Vista do Ramos começar a receber o LED”, disse o coordenador, acrescentando que, em Boa Vista do Ramos, serão 1.169 pontos de LED.

Os trabalhos já foram concluídos em Parintins, Barreirinha e Tefé, onde as ruas estão 100% iluminadas com LED. Em Itacoatiara, o programa está em execução e deve ser finalizado em julho. No total, já foram substituídos 11.162 pontos nesses quatro municípios.

Outro município que já tem ordem de serviço autorizada é Rio Preto da Eva, onde os trabalhos devem iniciar na primeira semana de julho. O município terá 1.613 pontos de iluminação substituídos.

Em julho, o programa está previsto para chegar ainda a Autazes, Humaitá e Presidente Figueiredo. Em agosto, em Iranduba, Manicoré e Urucurituba; em setembro, vai para Beruri, Borba, Coari e Codajás; em outubro, Manacapuru e Novo Airão; em novembro, Benjamin Constant, São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga; e em dezembro, Boca do Acre, Carauari e Eirunepé.

Na terça-feira (28/06), seguindo orientação do governador Wilson Lima, a UGPE anunciou que o programa foi ampliado e também chegará este ano a São Sebastião do Uatumã.

Modernização e padronização

Até o fim do ano, serão 27 municípios com a nova tecnologia, uma vez que Maués já está 100% em LED desde 2019. O serviço foi feito quando a UGPE executou o Prosai Maués, e serviu de projeto-piloto para a implantação do Ilumina+ Amazonas.

Além de Maués, o Governo do Amazonas também firmou convênios com as Prefeituras de Atalaia do Norte e Alvarães, e está repassando os recursos que irão utilizar para efetuar a implantação do novo sistema de iluminação pública.

Na avaliação de Marcellus Campêlo, o Programa Ilumina+ Amazonas vai além da substituição de lâmpadas antigas por luminárias LED. “Estamos modernizando e padronizando toda a iluminação nas cidades. É notável a diferença, e a população aprova os resultados. Uma rua bem iluminada no interior é muito importante para o comércio, desde o pequeno ao grande empreendedor. As pessoas se sentem mais seguras”, ressaltou.

Dentre as demais vantagens do novo sistema, as luminárias de LED têm maior eficiência energética, ou seja, iluminam mais com menos consumo de energia. Estima-se uma economia de até 60% em relação às lâmpadas comuns. Também são mais duráveis e, por isso, reduzem os custos com manutenção para as prefeituras do interior.

A iluminação em LED também reduz o impacto ao meio ambiente. Um dos efeitos benéficos, nesse sentido, é que no interior do estado há muitas termelétricas, nas quais o óleo diesel é utilizado. Com a implantação do programa Ilumina+ Amazonas, o consumo de combustíveis fósseis irá reduzir nos municípios.

