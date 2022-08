II Simpósio de Socioeducação promovido pela UFAM conta com a participação da Seap

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) participou, nesta terça-feira (09), do II Simpósio de Socioeducação, realizado pelo Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão de Políticas, Educação, Violência e Instituições (GEPPEvi) e o Programa de Pós-graduação em educação da Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

O objetivo do evento era proporcionar entre as instituições discussões que desenvolvam políticas socioeducativas, favorecendo o debate em prol da construção coletiva de soluções, visando o aprimoramento das ações socioeducação no Amazonas.

O evento contou com a parceria da Seap e as empresas terceirizadas Reviver, RH Multi e New Life; da Secretaria da Mulher, Assistência Social e Cidadania (SEMASC), da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) e da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (SEJUSC).

Durante o simpósio, as empresas terceirizadas fizeram exposição dos produtos fabricados pelos reeducandos dentro do sistema prisional, através dos programas de ressocialização em parceria com a Seap e outras entidades.

No stand da empresa Reviver foi demonstrado parte da produção que é feita na padaria do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) e Centro de Formação e Capacitação (Cefec), onde diariamente são produzidas cerca de 4 mil unidades entre pães e salgados.

No stand da New Life foi apresentada arte produzida em madeira, além de hortaliças cultivadas pelos reeducandos para consumo na própria unidade prisional.

A RH Multi expôs sabonetes, shampoos, desinfetantes, produzidos na fábrica de produtos de limpeza e higiene; rouparia e peças íntimas, confeccionados no núcleo de costura, e materiais artesanais do projeto Mãos Livres.

“A participação no simpósio é importante para nós da SEAP, porque trabalhamos praticamente com o fim do processo, que é cuidar dos custodiados, as pessoas privadas de liberdade. Nosso objetivo é conscientizar acerca dessas pessoas que são recuperáveis, que podem retornar à sociedade de forma plena, de uma forma mais social, e para isso nós temos que promover processo de educação, processo de trabalho, processos de capacitação e treinamento”, destacou o secretário da Seap, Coronel Paulo Cesar

Durante o simpósio houve a participação da Banda Reviver, por meio dos incentivos socioeducativos e trabalhos desenvolvidos no próprio sistema penitenciário.