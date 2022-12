Igarapé do Franco recebeu uma grande ação de limpeza neste sábado

Desde o último mês, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), está intensificando os trabalhos de limpeza nos principais igarapés da cidade e, neste sábado, 10/12, foi realizada uma ação no igarapé do Franco, na avenida Brasil, no bairro Compensa, zona oeste da cidade, onde 500 homens desenvolveram os serviços de poda, capina, desassoreamento, desobstrução de bueiros, restauração de calçadas e meios fios e pintura de mosaico.

“O que estamos fazendo aqui é nos antecipando e realizando um trabalho de prevenção, deixando os igarapés limpos para suportarem o grande fluxo das águas das chuvas”, disse o titular da Semulsp, Sabá Reis.

Além da limpeza do igarapé do Franco, a Semulsp atuou também neste sábado na avenida Duque de Caxias, na boulervard Álvaro Maia e avenida Kako Caminha. Os trevos localizados embaixo da passagem de nível da avenida Constantino Nery, estão sendo revitalizados e o local ganhará novos gradeados e paisagismo.

Os garis da alegria deram um show em cima de um trio-elétrico que circulou por toda avenida Brasil, mandando mensagens para sensibilizar moradores e comerciantes, quanto a importância de manter a cidade limpa. Da mesma forma as equipes de conscientização foram de porta a porta orientando quantos aos serviços que a prefeitura oferece para diminuir a quantidade de lixo nas ruas.

Coleta agendada

Para evitar que materiais de grande porte como sofás, camas e geladeiras sejam descartados irregularmente nos igarapés ou em vias públicas, a Prefeitura de Manaus segue com o serviço de coleta agendada de grandes objetos. O programa recolhe objetos de grande porte, que serão descartados e funciona por agendamento, realizado via aplicativo de mensagens ou ligação. Para utilizar o serviço, é necessário entrar em contato com a Semulsp, por meio do WhatsApp (92) 98415-9563 ou 98459-5618.

A população também pode contar com o serviço de coleta seletiva, coordenado pela Semulsp, que ocorre todos os dias. O cidadão pode separar os próprios resíduos recicláveis e levar até um dos 38 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) mantidos pela Prefeitura de Manaus, em parceria com associações e grupos de catadores, que estão espalhados em 26 locais diferentes da cidade.

O serviço consiste em incentivar a população a separar o lixo doméstico, entregando para a reciclagem materiais que podem ser reaproveitados, como garrafas PET, embalagens de tetra pack, plásticos, latinhas, papel e papelão, entre outros produtos.

