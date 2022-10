IFAM inicia inscrições do processo seletivo para cursos técnicos

Já estão disponíveis os editais do processo seletivo para os cursos técnicos do Instituto Federal do Amazonas (IFAM). As inscrições são gratuitas e iniciam nesta quinta-feira (20), via internet (Estude no IFAM) ou presencialmente, conforme disponibilidade de cada campus em datas estabelecidas nos editais.

São ofertadas mais de três mil vagas para os cursos técnicos de nível médio de todas as 17 unidades do IFAM, tanto da capital quanto do interior. As aulas têm previsão de início no primeiro semestre de 2023, nos meses de fevereiro (técnico) e março (graduação).

Editais de graduação

Nesta quinta-feira (20) está prevista a publicação dos editais dos cursos de graduação. São ofertadas mais de 600 vagas para os campi Parintins, Presidente Figueiredo, Manaus Centro, Manaus Zona Leste e Manaus Distrito Industrial.

Sobre os cursos técnicos de nível médio

Forma integrada: É oferecido somente a quem já tenha concluído o Ensino Fundamental. A forma integrada significa que o curso garante tanto a formação da Base Nacional Comum do Ensino Médio quanto a Formação Técnica Profissional, ou seja, o aluno terá aulas das disciplinas tradicionais do Ensino Médio em conjunto com as disciplinas do curso técnico escolhido. Os cursos têm a duração de três anos e, ao final dele, o aluno terá uma profissão e ainda estará apto a prestar o vestibular para cursos de nível superior.

Cursos: Administração, Informática, Agropecuária, Edificações, Eletrotécnica, Mecânica, Química, Manutenção e Suporte em Informática, Informática para Internet, Desenvolvimento de Sistemas, Eletromecânica, Eletrônica, Mecatrônica, Meio Ambiente, Agroecologia e Paisagismo.

Forma integrada na modalidade EJA: é voltado para aqueles candidatos acima de 18 anos, e que tenham concluído o Ensino Fundamental, proporcionando formação profissional com escolarização para jovens e adultos.

Cursos: Mecânica, Administração, Logística e Manutenção e Suporte em Informática.

Forma subsequente: É oferecido somente a quem já tenha concluído o Ensino Médio. Nesta forma, as disciplinas são exclusivamente técnicas, e os cursos têm duração de um ano e meio ou dois anos.

Cursos: Informática, Administração, Agropecuária, Recursos Pesqueiros, Informática, Meio Ambiente, Edificações, Eletrotécnica, Mecânica, Química, Segurança do Trabalho, Secretaria Escolar, Manutenção e Suporte em Informática, Vendas, Orientação Comunitária, Eletromecânica, Eletrônica, Automação Industrial, Floresta, Secretariado.

Sobre os cursos de graduação presencial

Tecnologia: São cursos de nível superior com formação especializada em áreas científicas e tecnológicas, tendo a duração média de dois a três anos. Embora possuam uma duração menor que os outros graus, os egressos possuem capacidade para utilizar, desenvolver ou adaptar tecnologias com a compreensão crítica das implicações daí decorrentes e das suas relações com o processo produtivo, o ser humano, o ambiente e a sociedade, posto que os cursos têm como foco a prática profissional.

Cursos: Alimentos, Processos Químicos, Produção Publicitária, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão Comercial, Eletrônica Industrial, Mecatrônica Industrial, Logística e Sistema de Telecomunicações.

Licenciatura: São cursos de nível superior com duração média de quatro anos, formam essencialmente educadores. Ou seja, este grau é focado na formação de profissionais que pretendem atuar como professores, podendo ministrar aulas na educação básica (ensino fundamental e médio). Nesta área há grandes oportunidades de formação continuada, seja em cursos Lato Sensu ou Stricto Sensu.

Cursos: Ciências Biológicas, Matemática, Física e Química.

Bacharelado: São cursos de nível superior com duração média de quatro a seis anos, tendo como foco a formação científica ou humanística, conferindo ao diplomado competências em determinado campo do saber para o exercício de atividade profissional, acadêmica ou cultural, com o grau de bacharel, podendo se especializar por meio dos cursos de pós-graduação.

Cursos: Engenharia em Aquicultura, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Software e Medicina Veterinária.