Idesam participa de festival de negócios em bioeconomia e sustentabilidade da Amazônia

Festival de Investimentos de Impactos e Negócios Sustentáveis da Amazônia acontecerá nos próximos dias 29 e 30 em Manaus

O 2º Festival de Investimento de Impactos e Negócios Sustentáveis da Amazônia (FIINSA) fomentará as discussões sobre bioeconomia e negócios de impacto na capital amazonense. O evento acontecerá nos dias 29 e 30 de novembro e contará com cinco trilhas: Estruturando o ecossistema; Financiamento e acesso a capital; PD&I (Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação); Comunidade e Desafios do empreendedorismo.

O Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Idesam) participará dos painéis sobre empreendedorismo e novos negócios com os temas “Visão de Futuro para a Amazônia e para o Brasil”, “Qual o Melhor Tipo de Investimento para alavancar o meu negócio?”, “Em Busca do Unicórnio (mapinguari) de impacto da Amazônia: desafios dos empreendedores para atingir o crescimento”, com a presença e moderação de Mariano Cenamo, diretor de novos negócios do Idesam e CEO da Amaz aceleradora de impacto.

Outro tema de destaque é a conservação da Amazônia por meio do mercado de carbono. Neste contexto, os participantes do evento discorrem sobre “Mercados de Carbono: a oportunidade da década para conservação e restauração de florestas?”, com a moderação de Victoria Bastos, coordenadora de Serviços Ambientais e do Programa Carbono Neutro do Idesam.

Além disso, o Idesam também conduzirá a conversa sobre “Atuação de grandes empresas e as pautas de ESG e investimento social privado na Amazônia”, com moderação de Mariana Pavan, consultora do instituto. O diálogo deve ser norteado pelo estímulo a empresas e empreendedores para refletirem sobre boas práticas socioambientais e investimentos em ações para contribuir com a conservação de áreas florestais, sobretudo na Amazônia.

Empreendedores, investidores, organizações da sociedade civil e outros atores que integram o ecossistema de impacto na região estarão juntos para refletir caminhos, oportunidades e desafios para o desenvolvimento do ecossistema de impacto amazônico, a bioeconomia e o futuro da maior floresta tropical do planeta. “O FIINSA será um grande e importante encontro, abordando os problemas e as soluções para garantirmos cada vez mais negócios prósperos, mas, principalmente, negócios que nos ajudam a proteger a floresta amazônica e a diminuir os impactos das mudanças climáticas”, destacou Mariano Cenamo.

O evento terá uma Oficina de Projetos, articulada pelo Programa Prioritário de Bioeconomia (PPbio)/Idesam. Além disso, haverá uma homenagem aos parceiros pela bioeconomia. De acordo com Paulo Simonetti, líder de Captação e Relacionamento com o Investidor do PPbio, o Fiinsa será uma grande oportunidade para divulgar os projetos da iniciativa.

“O Fiinsa vai ser um ótimo espaço para mostrar que o Norte também faz inovação. A homenagem aos parceiros da bioeconomia foi justamente pensada para dar evidência para esses principais atores seja enquanto investidor, seja como executor de startups que atuam na nossa região e que fazem a diferença, ou seja, investidores de impacto e startups que estão buscando contribuir com o desenvolvimento sustentável na Amazônia. A oficina de projetos é a parte operacional disso, pois servirá para garantir uma boa governança dos nossos executores e ensinar também sobre a presença de conta técnica e financeira dos nossos projetos”, comentou Paulo Simonetti.

Nos dois dias do evento, o público terá à disposição produtos da sociobiodiversidade no “Mercado Amazônia”, espaço dedicado para feira de negócios e comercialização de produtos, como por exemplo açaí em pó, camu camu em pó, guaraná em pó, óleos essenciais, artesanatos, biocosméticos, chocolates, produtos alimentícios e entre outros. A Amazônia Agroflorestal, com o Café Apuí Agroflorestal, e a Inatú Amazônia, com os óleos essenciais, também são algumas das marcas participantes do evento. O “Mercado Amazônia” é uma iniciativa do Movimento Amazônia Em casa, Floresta em pé, coordenado pela Amaz Aceleradora de Impacto, Idesam e Climate Ventures, com execução da Onisafra.

Entre as marcas e expositores do “Mercado Amazônia” estão: 100% Amazonia Exportação e Representação ltda, Amazônia Agroflorestal, Amazônia New Face, Amazônia Smart Food, ASPROC – Associação de Produtores Rurais de Carauari, Bossapack, CacauWay, COOBAY – BaY Cooperativa Kayapó de Produtos de Floresta, Cooperativa Mista Dos Povos e Comunidades Tradicionais da Calha Norte (Coopaflora), Cooperativa de Produção e Desenvolvimento do Povo Indígena Paiter Surui de RO/MT (COOPAITER), D’Amazônia Origens, Deveras Amazônia, Ekilibre Amazônia, Inatú Amazônia, Jambuzera, Luisa Abram Chocolates, Manioca, Menire (Associação Bebô Xikrin do Bacajá), Mahta, Moma, Na Floresta (Na’Kau), Peabiru Produtos da Floresta, Raízes do Açaí, Sattva, Soul Brasil Cousine, Taberna da Amazônia, Terramazonia, Urucuna, Vem do Xingu (Amoreri).

Além disso, o Idesam também contará com um stand para exposição da “Teoria da Mudança” do instituto, degustação de produtos de bioeconomia e conexão para parcerias com a OSCIP. A programação completa do festival e informações sobre inscrições estão disponíveis no site.

Sobre o FIINSA

O 2º FIINSA é realizado pelo Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Idesam) e Impact HUB Manaus. É correalizado pela AMAZ aceleradora de impacto, Programa Prioritário de Bioeconomia (PPBio), Fundação Amazônia Sustentável (FAS) e Uma Concertação pela Amazônia.

Conta com patrocínio do Fundo Vale, Instituto Clima & Sociedade (iCS), Partnerships For Forests, Uk Government, Amazon Investor Coalition, Instituto Sabin, Fundo JBS pela Amazônia, Americanas S.A, SAP, GBR, Coca-Cola, Swarovski, MJV e Cooperação Alemã GIZ, e apoio de vários parceiros como Rede Amazônica e Fundação Certi.

Com informações da assessoria