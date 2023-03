Idam leva assistência técnica e capacitação aos produtores de Barrerinha

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) realizou, nesta terça-feira (07/03), uma série de ações de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) em quatro comunidades do município de Barreirinha (distante 331 quilômetros de Manaus). As visitas técnicas objetivaram o apoio à comunitários e capacitação em boas práticas. Ações foram realizadas em parceria com a Secretaria Municipal de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (Sempa).

“Estamos avançando nesta missão de levar assistência técnica aos produtores do nosso município. Nosso objetivo é trazer desenvolvimento sustentável a estes agricultores familiares”, disse o gerente da unidade local do Idam em Barreirinha, o engenheiro agrônomo Rafael Koide.

Segundo Koide, foram realizadas visitas técnicas às comunidades Agrovila Carana, Barreira do Andirá, Brasília do Estácio e Vila Cândida.

Na Agrovila Carana, foi realizada uma visita à futura área da Unidade Demonstrativa de Abacaxi e também uma ação itinerante visando atender 25 membros associados da associação APPCC e demais produtores com a renovação do Cartão do Produtor, com a participação do gerente Rafael Koide, e dos técnicos Paulo Renê e Janae de Paula.

Em Barreira do Andirá, realizou-se a apresentação dos técnicos Walter Menezes e Herberte Tavares, que irão atender os produtores da comunidade e arredores.

Brasília do Estácio recebeu uma visita técnica, conduzida pelo engenheiro agrônomo Lucas Nobre, a produtores localizados na estrada e atendidos com a elaboração de projetos para crédito rural, assegurando a eles o acesso a linhas de crédito e financiamento.

Vila Cândida foi beneficiada com uma demonstração de Métodos sobre Adubação de Açaí, Citros e Banana, bem como tratos culturais essenciais para o bom desenvolvimento e produção das culturas.

Esta série de atividades realizada ao longo do dia dão continuidade aos esforços dos técnicos do Idam de levar ações de Ater aos produtores rurais do Amazonas, propiciando desenvolvimento de forma sustentável e trazendo segurança alimentar e financeira.