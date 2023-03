Idam incentiva servidores para campanha de doação de sangue

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) realiza o cadastro de servidores que desejam ser voluntários em uma ação de doação de sangue, que será realizada no Instituto, no dia 30 de março, em parceria com a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam).

A iniciativa será realizada de forma conjunta entre os órgãos que integram o Sistema Sepror: Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf), a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), e o Idam.

Os voluntários serão atendidos em uma unidade móvel de coleta da Fundação Hemoam – popularmente conhecida como “Vampirão”, na área externa da secretaria.

O diretor-presidente do Idam, Daniel Borges, destaca que a ação envolve todos os servidores e incentiva a solidariedade. “A doação de sangue é um gesto solidário para salvar a vida de pessoas que se submetem a tratamentos com complexidade e possibilita um tempo de vida maior e com mais qualidade”, afirmou.

A lista de voluntários está sendo preenchida pelas técnicas de enfermagem que fazem o monitoramento básico (pressão), e espera-se que pelo menos 50% dos servidores participem da iniciativa, além de contar com a participação da comunidade local.

A ação é realizada todos os anos com o importante trabalho desenvolvido pelo sistema de saúde estadual, como ressalta a enfermeira do Sistema Sepror, Etelvina Macedo.

“O objetivo é manter os estoques de sangue sempre abastecidos e não apenas em datas específicas, ou quando algum conhecido precisar, além de ser de vital importância para tratar feridos em situações de emergência ou calamidades”, disse.

Na fila

A servidora Elisangela Cristovam Teixeira já se cadastrou como voluntária e ressalta que a iniciativa do órgão é muito importante. “Acho muito importante e necessário a ação aqui na instituição, sempre tive vontade, porém, a rotina atrapalhava, e agora, facilitou a doação de muita gente, que assim como eu, não tinha tempo. Doar é um ato de amor e conscientização”, enfatiza a servidora.

O médico-cirurgião do Hemoam, Dr. Enio Barreto, salienta que a doação de uma única pessoa pode ajudar a salvar até quatro vidas. “As campanhas realizadas em instituições são necessárias, pois incentivam mais pessoas a se voluntariar. A coleta de cada bolsa de sangue tem duração de seis a oito minutos e dá direito a um dia de folga no trabalho e, também, pode ser apresentado como hora complementar para os universitários”, explicou.

De acordo com o médico, além de um dia de folga do trabalho, o ato de doar sangue também dá direito a um check-up de sangue no Hemoam, garante inscrição gratuita em concursos públicos, corridas de rua, meia entrada em cinema, eventos culturais, esportivos, entre outros benefícios.

Quem pode doar?

Qualquer pessoa com boa saúde, com idade entre 18 a 69 anos e peso a partir de 50 quilos. O candidato à doação deve estar bem alimentado e munido de documento de identidade. Jovens de 16 e 17 anos podem doar com autorização formal do responsável ou representante legal.

Serviço:

O quê: Doação de sangue dos servidores do Sistema Sepror para Hemoam

Quando – Quinta-feira (30/03)

Horário – 9h

Local – Avenida Carlos Drummond de Andrade, 1460, no estacionamento da sede Sistema Sepror.