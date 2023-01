Idam fomenta a agricultura familiar em Codajás com distribuição de mudas de citros

Com o objetivo de fomentar o desenvolvimento da cultura de citros no município de Codajás (distante 240 quilômetros de Manaus), o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) fez a entrega de mudas de laranja e limão, além de açaí para 30 pequenos agricultores da região.

“Ao todo, nossa equipe entregou 30 kits, cada um contendo 20 mudas de laranja e 10 de limão, bem como 30 kg de sementes de açaí”, delineou a gerente da unidade local do município, Valderline de Souza.

A entrega dos kits, no dia quatro de janeiro, foram seguidas de orientações técnicas para o plantio adequado das mudas de modo a assegurar bons resultados.

A distribuição de kits de mudas integra uma das muitas atividades de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) realizadas pelo Idam, que também incluem cursos de capacitação, elaboração de projetos para crédito rural, mecanização, emissão de documentos como o Cartão do Produtor Primário (CPP) e Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), e Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Citros

O cultivo de citros no Amazonas gera renda e ocupação econômica para mais de 3 mil agricultores familiares e produtores rurais. Durante o ano de 2021, o Idam observou uma produção de 3,8 milhões laranjas e 433 mil limões

Utilizando-se de técnicas e inovações preconizadas pelas instituições de pesquisa e socializadas pelos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), a produção de citros no Amazonas compete em qualidade produtividade e preço com os frutos oriundos de fora do estado, com a vantagem de serem consumidos em um menor espaço de tempo entre a colheita e o consumo.