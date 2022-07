Hub de Bioeconomia Amazônica lança newsletter para divulgar potencial da região

Os sucessivos recordes de desmatamento e queimadas na Amazônia escondem as muitas diversidades locais, inclusive a econômica. Para mostrar que o bioma não é só devastação, o Hub de Bioeconomia Amazônica lançou a newsletter “Biopédia Amazônica”. O boletim mensal traz informações e novidades sobre o universo da bioeconomia e outras economias verdes ligadas à Amazônia.

Criado com o objetivo de desenvolver soluções para a bioeconomia regional, o Hub coloca a Amazônia no centro das discussões junto a outros entes da sociedade civil, empresas e governos. A iniciativa é vinculada à Green Economy Coalition, maior movimento global para uma transição econômica verde e inclusiva, em parceria com a Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (SDSN Amazônia) e secretariada pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS).

Na edição de estreia, a Biopédia apresentou as mais recentes atividades e parcerias estabelecidas pelo HUB nos primeiros meses de 2022. Entre elas, está um estudo que demonstra como a economia verde da Amazônia não foi lembrada nos planos de recuperação frente à pandemia no Brasil.

O levantamento traçou um panorama sobre o impacto das medidas adotadas pelo Governo Federal nos estados da Amazônia Legal e observou que nenhuma delas considerou a conservação do bioma. Além disso, a publicação virtual agrega dicas de eventos, livros, artigos, vagas e editais em aberto, todas relacionadas ao ecossistema da bioeconomia amazônica.

“A Biopédia Amazônica é uma iniciativa que visa criar um espaço de convergência de informações relevantes sobre iniciativas que promovem um futuro sustentável e uma bioeconomia inclusiva na Amazônia”, afirma Marysol Goes, facilitadora global do Hub de Bioeconomia Amazônica.

Como se inscrever

A newsletter “Biopédia Amazônica” será enviada mensalmente à lista de contatos do Hub de Bioeconomia Amazônica. Para participar e ter mais informações, basta acessar o site https://fas-amazonia.org/hub-de-bioeconomia-amazonica/ e cadastrar seu e-mail na seção “Contatos”.

Sobre o Hub de Bioeconomia Amazônica

O Hub de Bioeconomia Amazônica é uma rede com a missão de acelerar a transição para uma economia verde, justa e inclusiva centrada no protagonismo dos povos da Amazônia. É fruto de uma parceria entre a Fundação Amazônia Sustentável, eleita a melhor ONG (Organização Não-Governamental) do Brasil em 2021, segundo o ranking do Prêmio Melhores ONGs e a Green Economy Coalition (GEC), uma das maiores alianças globais de organizações multissetoriais engajadas na promoção de uma economia verde e justa no mundo. Acesse https://bioeconomiaamazonia.org/ e saiba mais.

Com informações da assessoria