HPS João Lúcio procura por familiares de paciente com deficiência intelectual

O serviço social do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio Pereira Machado, unidade da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), pede ajuda para encontrar os familiares de um paciente com deficiência intelectual, que está na unidade.

O paciente se chama David Miranda da Silva Liarte e foi levado à unidade pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), após ser encontrado desacordado em via pública no dia 13 de março.

O rapaz recebeu atendimento e está na clínica médica aguardando um responsável para buscá-lo no hospital.

De acordo com o serviço social, o homem já esteve na unidade outras vezes e nos registros consta que o nome da mãe é Frania Elke e do pai Francisco Roberto, além do endereço de residência ser no bairro Mauazinho, na zona leste. O setor não consegue contato com a família nos telefones registrados.

A unidade pede, a quem tiver alguma informação que ajude na localização das famílias dos pacientes, que entre em contato pelos números (92) 3249-9062 e 99378-8158 ou procure o Serviço Social do hospital, localizado na avenida Cosme Ferreira, 3.937, no bairro Coroado, zona leste de Manaus.