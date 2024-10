O vereador Luís Mitoso (MDB) afirmou, na manhã desta terça-feira (29/10), no plenário da Câmara Municipal de Manaus (CMM), que encaminhará ao Executivo Municipal a proposta de criação do Hospital Municipal do Idoso, que deve promover atendimento especializado para atender à essa faixa etária da população.

Segundo Mitoso, a proposta do Hospital do Idoso deve ser inserida ao projeto do próximo mandato do prefeito David Almeida.

“Eu sei que vem um Hospital Dia por aí, mas quero também levar uma propositura ao prefeito David, para que ele possa colocar no projeto da cidade um projeto do Hospital Municipal do Idoso, para atender a essa população que tanto precisa”, destacou o vereador.

Na ocasião, Mitoso aproveitou para parabenizar não somente o prefeito David Almeida pela reeleição na Prefeitura de Manaus, como também o cidadão que foi às urnas pelo melhor de sua cidade.

“O prefeito quem escolhe são seus cidadãos. Por isso quero parabenizar a população de Manaus, que é a grande vencedora dessas eleições. Quero parabenizar o prefeito David, ao Renato, que Deus abençoe esses quatro anos que virão, pois não é fácil administrar Manaus e que Deus abençoe esse novo mandato”, afirmou Mitoso.