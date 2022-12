Honda formaliza adesão ao Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito

Em cerimônia realizada na sede da Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN), em Brasília (DF), a Honda formalizou sua adesão ao Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (PNTRANS), criado pela Lei nº 13.614, de 11 de janeiro de 2018.

Na cerimônia, estiveram presentes o Presidente da Honda South America, Atsushi Fujimoto; o Diretor de Relações Institucionais da Honda, Marcos Antonio Bento de Sousa; o Secretário Executivo do Ministério da Infraestrutura, Bruno Eustáquio; o Secretário Nacional de Trânsito, Frederico de Moura Carneiro, e outros representantes do Ministério.

O PNTRANS está inserido no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e propõe um novo desafio para a gestão de trânsito no Brasil e para os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito: a meta de reduzir pela metade o índice nacional de mortos, por grupo de 100 mil habitantes, entre 2018 e 2028. As ações são pautadas em seis pilares fundamentais: Gestão da Segurança no Trânsito; Vias Seguras; Segurança Veicular; Educação para o Trânsito; Atendimento às Vítimas e Normatização e Fiscalização.

A segurança no trânsito é uma temática tratada com alta prioridade pela Honda, que estabelece metas globais para a redução de fatalidades no trânsito envolvendo seus veículos.

No Brasil, desde a década de 1970, a Honda promove atividades com o objetivo de difundir conceitos de direção segura, que ajudam motociclistas e motoristas a aumentar sua experiência, conhecimento e conscientização no trânsito.

A atuação da marca se alinha ao PNTRANS em dois pilares: Segurança Veicular, com o desenvolvimento de tecnologias avançadas e inovadoras, aprimorando as características de seus produtos para que eles sejam cada vez mais seguros para os clientes, e Educação para o Trânsito, com as ações educativas e de conscientização, visando fortalecer o comportamento seguro dos principais agentes do trânsito. Só nos Centros Educacionais de Trânsito Honda (CETHs), mais de 415 mil pessoas já receberam treinamentos, palestras e orientações práticas em sessões de test ride.

“Me sinto muito honrado em representar a Honda nesse compromisso firmado com a Secretaria Nacional de Trânsito. Acredito que iniciativas sustentáveis e duradouras para a segurança no trânsito são construídas a partir de três aspectos principais: a tecnológica dos veículos, a melhoria do ‘ecossistema’ do trânsito, com legislação, fiscalização e infraestrutura, e a educação dos usuários. Nesse contexto, aderir a esse Plano é uma iniciativa alinhada à meta global da marca de zerar os acidentes fatais envolvendo veículos Honda até 2050. A Honda e a Secretaria Nacional de Trânsito unem esforços e convergem propósitos para transformar a mobilidade na nossa sociedade”, afirma Atsushi Fujimoto, Presidente da Honda South America.

“A assinatura do presente Termo de Compromisso evidencia o engajamento da Honda na implantação das ações do PNATRANS de responsabilidade da empresa, sobretudo no que tange à segurança veicular e à educação para o trânsito. Além de ser um forte parceiro para alcançarmos juntos o objetivo de reduzir em pelo menos à metade os índices de mortes no trânsito ao longo da década, sinaliza o envolvimento direto do setor privado na mais importante política pública no setor de trânsito no Brasil de todos os tempos”, destaca Frederico Carneiro, Secretário Nacional de Trânsito.

Sobre o CETH – Centro Educacional de Trânsito Honda

Os Centros Educacionais de Trânsito Honda (CETHs) são um diferencial da empresa na promoção da segurança no trânsito. Referência nacional na conscientização de motociclistas sobre o tema, a Honda oferece treinamentos, palestras e test ride nas dependências dos seus centros, além de atividades itinerantes pelo país.

Este é um investimento da marca desde a década de 70. O trabalho começou com cursos volantes nas principais cidades do Brasil e, com o tempo, foi progressivamente se solidificando, até a inauguração, em 1998, da unidade do CETH em Indaiatuba, no interior de São Paulo. Em 2006, a Honda abriu as portas do CETH em Recife, e, em 2013, em Manaus.

Mais de 415 mil pessoas já passaram pelos cursos e atividades do CETH, em mais de 20 anos de atuação.

