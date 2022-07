Homem suspeito de atuar como ‘pirata do rio’ é morto em Japurá

Um homem morreu e teve o corpo carbonizado no porto do município de Japurá (a 744 quilômetros de Manaus), no interior do Amazonas, na tarde de quarta-feira. Outras duas pessoas foram presas e teriam sido reconhecidas como ‘piratas do rio’ por moradores da região.

Os três suspeitos estariam abastecendo um barco e teriam realizado vários assaltos em embarcações na região, segundo relatos de testemunhas. Ao serem reconhecidos, um grupo iniciou uma perseguição. Eles foram capturados por populares e espancados.

Um deles morreu quando tentava fugir e teve o corpo incendiado. Já os outros dois foram detidos e levados à delegacia por policiais militares.

Em nota, a Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) afirmou que cerca de 16 policiais, entre militares e civis, reforçaram o policiamento na manhã desta quinta-feira, no município após a ocorrência de um tumulto no porto da cidade. A PC-AM investiga o caso para apurar o ocorrido.

*Com Agência O Globo