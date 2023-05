Homem mais velho do mundo comemora 114 anos tocando maracas na Venezuela

Juan Vicente Pérez Mora, o homem mais velho do mundo, mora na Venezuela e comemorou hoje o seu 114º aniversário com direito a festa e apresentação musical.

Mora foi apontado como o homem mais velho do mundo pelo Guinness Book, o Livro dos Recordes, no ano passado.

Para marcar a passagem dos 114 anos de vida, a família do idoso preparou uma missa em sua homenagem na igreja de San José de Bolívar, onde ele mora, e uma festa em casa.

O evento contou com a presença de familiares, amigos e autoridades regionais.

O idoso recebeu a visita de um grupo de música típica e Papá Vicente, como é chamado, participou da apresentação tocando maracas.

Apesar da idade, Mora ainda goza de boa saúde, não sofre de nenhuma doença.

Mesmo com a capacidade auditiva em boas condições, com o passar dos anos, Papá Vicente perdeu a fluência e a desenvoltura ao falar.

O idoso recebe os cuidados das filhas e diz acordar cedo todos os dias.

Após o café da manhã, as filhas o levam para o quarto e ele se prepara para orar. Ao longo de sua vida, ele foi um católico devoto.

Moro costuma jantar por volta das 17h30. Depois da última refeição, ele vai para a cama descansar até o dia seguinte.

Com mais de um século, o idoso desfruta de uma dieta variada, que inclui pastéis, hallacas (uma espécie de polenta com carne), mondongo (sopa de tripas com vegetais) e muitos abacates.

“A gente só dá vitaminas, ácido fólico e esse tipo de complemento para manter as defesas do organismo altas, mas a saúde dele está ótima, graças a Deus.” disse María Elena Pérez, filha de Papá Vicente, em declaração ao jornal El Diario

*Com informações de Uol