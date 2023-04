Homem mais rico do mundo faz ‘processo seletivo’ entre filhos para escolher herdeiro

Bernard Arnault, francês que é o homem mais rico do mundo, está preocupado em decidir quem será o seu sucessor à frente dos negócios. Dono de marcas como Louis Vuitton e Christian Dior, o bilionário tem realizado um ‘processo seletivo’ entre os filhos para escolher qual deles assumirá os negócios da família.

Segundo o jornal americano The Wall Street Journal, o bilionário de 74 anos reúne os filhos frequentemente para um almoço e, no encontro, seleciona um a um para responder perguntas e dar conselhos sobre o que fazer com as empresas. Os negócios do bilionário são avaliados em R$ 2,22 trilhões.

Arnault tem cinco filhos: Delphine Arnault, 47 anos; Antoine Arnault, de 45 anos; Alexandre Arnault, de 30 anos; Frederic Arnault, de 28 anos; e Jean Arnault, de 25 anos. Os encontros com eles costumam ser longos, podendo durar cerca de 90 minutos.

De acordo com o jornal americano, Antoine seria o favorito para herdar o comando do império de negócios. No entanto, a irmã mais velha, Delphine, parece ter ganhado força após ter sido nomeada chefe da Dior, a segunda maior marca do conglomerado, em janeiro.

Nascido em 1949 em uma família de pequenos industriais, Bernard Arnault tem várias frentes de negócios. Nas últimas três décadas, Arnault transformou a LVMH em uma potência de bens de luxo com 75 rótulos que vendem vinhos, bebidas espirituosas, moda, artigos de couro, perfumes, cosméticos, relógios, joias, viagens de luxo e estadias em hotéis.

*Com informações de Terra