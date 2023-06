Homem é preso em SP após roubar arma de policial e atirar contra dois agentes

Um homem foi abordado por dois policiais, roubou a arma de um deles e atirou contra os dois em São Mateus, na zona leste de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 1º. Segundo a Polícia Militar, ele foi encontrado e preso na sequência. Um adolescente envolvido na situação também foi apreendido.

Durante a confusão, de acordo com a ocorrência, um policial foi atingido no rosto e o outro na perna e no abdômen. O estado de saúde de ambos é estável. Agora eles realizam exames para conferir a necessidade de intervenção cirúrgica.

Como os dois suspeitos fugiram, foi iniciada a ‘Operação Escudo’, por parte da PM, para localizá-los. Com a ajuda de denúncias, o autor dos disparos e o menor de idade foram encontrados e conduzidos à delegacia.

Tanto a Polícia Militar e quanto a Secretaria de Segurança do Estado não informaram ao Terra os motivos destes dois indivíduos terem sido abordados, inicialmente.

Terceiro homem

Durante a operação, a equipe do 4º Batalhão de Ações Especiais (BAEP) abordou um homem na Rua Heliodoro de Paiva e encontrou, com ele, a arma do policial. Este homem não estava presente no momento do crime, mas era foragido da Justiça e foi encaminhado ao 49º DP.

