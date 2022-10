Homem dispara contra igreja antes de evento com Michelle

Um homem de 22 anos disparou contra o muro da Igreja Apostólica Novidade de Vida, em Fortaleza (CE), na 6ª feira (14). Segundo a SSPDS (Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social) do Ceará, os disparos foram feitos uma hora antes do evento com a primeira-dama Michelle Bolsonaro e a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) no local.

O autor dos disparos não informou a motivação do crime. Ele foi preso pela Polícia Militar e depois de pagar fiança foi liberado. Não há registro de feridos.

Segundo a SSPDS, o homem se apresentou como vigilante e não tinha antecedentes criminais. O caso segue em investigação pelas forças de segurança do Ceará.

Em seu perfil no Instagram, Michelle Bolsonaro afirmou que está bem e que a Polícia Civil prendeu um suspeito.

