Hoje é o Dia Internacional da Cerveja; saiba mais sobre a ‘queridinha dos brasileiros’

A primeira sexta-feira de agosto é uma data especial para os cervejeiros. É quando se comemora o Dia Internacional da Cerveja, data criada em Santa Cruz, na Califórnia, em 2007, e que atualmente é festejada em mais de 200 cidades e 50 países pelo mundo, incluindo o Brasil. Para quem vai celebrar o dia, o sommelier do Pátio Gourmet, Alexander de Oliveira, sugere alguns rótulos.

O Pátio Gourmet é um dos parceiros, em Manaus, da Associação Brasileira de Sommeliers (ABS). A adega do local conta com uma seleção especial de rótulos de cervejas nacionais e importadas. Dentre eles, Lohn, Blumenau, Alcapone, Heilige, Dama Bier e Saint Bier, indicados pelo sommelier Alexander de Oliveira aos que pretendem comemorar em grande estilo o Dia Internacional da Cerveja. Todas, diz ele, estão disponíveis nas lojas do Pátio Gourmet da avenida Djalma Batista, conjunto Morada do Sol e Adrianópolis.

A especialista em cervejas Igelvanis de Sousa Filha, membra da ABS, unidade Manaus, ressalta que essa é uma bebida democrática e que possui uma grande diversidade, agradando a diferentes paladares. A ABS é uma instituição que tem como objetivo divulgar a cultura de diferentes bebidas por meio de cursos, palestras e eventos direcionados aos apreciadores e profissionais da área.

Segundo Igelvanis de Sousa, o brasileiro consome em média 62 litros de cerveja por ano. Além de apreciar, o país é um excelente produtor da bebida, ocupando o terceiro lugar no mundo. Ela explica que as cervejas são divididas em estilos, IPA e Pilsen, por exemplo. “O que distingue cada um são os ingredientes utilizados e a forma de produção”, explicou.

De acordo com a especialista, em 2015 foi criado em Santa Catarina o primeiro estilo de cerveja totalmente brasileiro, a Catharina Sour, que é uma cerveja leve, refrescante, acidez equilibrada e que tem como característica principal a adição de frutas brasileiras.

Um dos estilos mais procurados nas cervejarias brasileiras é o Pilsen, que é uma cerveja leve e muito refrescante. Já a APA é uma bebida feita com ingredientes americanos, clara e refrescante também.

O estilo IPA foi desenvolvido na Inglaterra no século XIX para abastecer as colônias inglesas na Índia e se tornou o tipo mais consumido pelo público adepto das cervejas artesanais. O lúpulo é a alma deste estilo, o que lhe confere um amargor acentuado e uma explosão de aromas marcantes.

