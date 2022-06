Hermanitos reforça campanha contra xenofobia e preconceito aos venezuelanos em Manaus

Nesta segunda-feira, dia 20 de junho, é celebrado o Dia Mundial do Refugiado, que visa homenagear a coragem e a força de milhões de pessoas que são obrigadas a fugir de suas casas e se refugiar em outras localidades para evitar perseguições, calamidades naturais ou guerras. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2000, por meio da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR).

Em Manaus, para celebrar o Dia Mundial do Refugiado, a Organização da Sociedade Civil (OSC) Hermanitos, que realiza projetos em prol de refugiados e migrantes venezuelanos, está promovendo uma campanha contra a xenofobia e o preconceito.

Nos últimos cinco anos, o Brasil registrou a entrada de mais de 700 mil venezuelanos, segundo levantamento do informativo mensal do Subcomitê Federal para Recepção, Identificação e Triagem dos Imigrantes.

A campanha do Hermanitos começou com um evento de integração, realizado na semana passada entre brasileiros e venezuelanos na Escola Barão do Rio Branco, localizada no bairro Centro, onde aproximadamente 45% dos alunos dessa escola são venezuelanos.

No local, a instituição apoiou a criação de um mural de mais de cinco metros, feito pelo artista grafiteiro Denis LDO, com uma imagem que faz alusão ao acolhimento da escola aos estudantes refugiados e migrantes venezuelanos. A atividade faz parte do programa Integrando Horizontes, realizado em parceria com a Fundação Pan Americana de Desenvolvimento (PADF) e totalmente financiado pelo PRM dos Estados Unidos.

Nesta semana, a instituição está divulgando vídeos da campanha com depoimentos de venezuelanos relatando os tipos de xenofobia que sofreram no Brasil. Os vídeos serão divulgados nas redes sociais do Hermanitos e no site www.hermanitos.org.br.

“Além disso, estamos participando da construção de políticas públicas voltadas para refugiados e migrantes no Amazonas, sob coordenação da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) e da ACNUR”, comentou o diretor presidente do Hermanitos, Túlio Duarte.

A instituição também está organizando o lançamento da segunda fase do projeto ‘Mujeres Fuertes’ para mulheres venezuelanas e “chefes de família”, com ações de empoderamento, capacitação, psicossocial e incentivo às iniciativas empreendedoras na área gastronômica. A iniciativa tem apoio do Ministério Público do Trabalho (MPT) e da ACNUR.

Outra atividade do Hermanitos é o início da parceria com a Operação Acolhida, realizada em Boa Vista, Roraima, para garantir atendimento humanitário aos refugiados e migrantes venezuelanos que atravessam a fronteira do Brasil com a Venezuela.

“Qualquer pessoa que fuja de seu país merece acolhimento, proteção e respeito aos seus direitos em outra localidade. Nós, do Hermanitos, realizamos atividades há mais de três em prol dos nossos irmãos venezuelanos em Manaus. São ações para garantir uma melhor qualidade de vida, mas principalmente voltadas para conquistar uma vaga de trabalho ou apoio ao empreendedorismo. Já são mais de 23 mil atendimentos e muitas conquistas. Porém, o caminho ainda é longo, não é fácil. Mas, não vamos desistir e continuaremos lutando para garantir cada vez mais vitórias para nossos irmãos”, comentou o diretor da instituição.

