Hermanitos cria banco de talentos para refugiados venezuelanos com deficiência

A Organização da Sociedade Civil (OSC) Hermanitos está criando um banco de talentos exclusivo para Pessoas com Deficiência (PCD). O objetivo da instituição é auxiliar os migrantes e refugiados venezuelanos para serem inseridos no mercado de trabalho, em Manaus. Os currículos podem ser enviados no e-mail: vagas@hermanitos.org.br.

Os interessados apenas precisam preencher o formulário com seus dados e o Hermanitos encaminhará os perfis a possíveis oportunidades de emprego. Segundo o diretor presidente da instituição, Túlio Duarte, com as articulações e ações do Hermanitos, mais de 200 venezuelanos foram inseridos no mercado de trabalho, no ano passado.

“Além disso, ainda fizemos o cadastro de mais de 1,5 mil currículos em nosso banco de talentos, no mesmo ano. Temos muitos currículos bons, profissionais capacitados e muitos formados, que aguardam uma oportunidade de trabalho em Manaus. Os empresários garantem diversos benefícios ao contratar uma pessoa de outros países e ainda torna o ambiente de trabalho em multicultural”, comentou Duarte.

Mesmo com um bom perfil profissional e experiências anteriores, ainda é um desafio conseguir um emprego formal e digno. Dessa forma, a reconstrução da vida se torna mais complicada. Pensando nisso, além da criação do banco de talentos, o Hermanitos também apoia iniciativas empreendedoras.

As empresas, empreendedores e instituições que desejarem ofertar vagas para migrantes e refugiados venezuelanos, devem preencher um formulário no site www.hermanitos.org.br, enviando um e-mail para vagas@hermanitos.org.br ou fazer contato pelo WhatsApp (92) 99165-7471 / 99321-4388.

As oportunidades são avaliadas de acordo com os currículos cadastrados e direcionadas àqueles que cumprem os requisitos necessários.

