Hepatites virais, previna-se!

Apenas as hepatites A e B podem ser prevenidas com a imunização. As vacinas são gratuitas e estão disponíveis nas 171 salas de vacinação de Manaus.

Lavar bem os alimentos que são consumidos crus, não consumir alimentos sem procedência de boa higiene no preparo, beber apenas água mineral, filtrada e ou fervida são as principais formas de prevenção contra os vírus causadores das hepatites A e E.

Usar preservativo em todas as relações sexuais, não compartilhar agulhas e seringas, não compartilhar objetos cortantes ou perfurantes são as principais formas de prevenção contra as hepatites B, C e D.