Hepatites virais, previna-se!

Julho é o mês de luta contra as hepatites virais – infecção que atinge o fígado, causando alterações leves, moderadas ou graves. Na maioria das vezes são infecções silenciosas, ou seja, não apresentam sintomas.

Existem cinco tipos de hepatites virais: A, B, C, D (Delta) e E.

– Principais formas de contágio

A transmissão das hepatites A e E é fecal-oral, através do contato de fezes com a boca, e também pelo consumo de alimentos e água contaminados.

A transmissão das hepatites B e D acontece em relações sexuais sem preservativo com uma pessoa infectada; da mãe infectada para o filho, durante a gestação e o parto; pelo compartilhamento de material para uso de drogas (seringas, agulhas, cachimbos); pelo compartilhamento de material de higiene pessoal (lâminas de barbear e depilar, escova de dente, alicate de unha ou outros objetos que furam ou cortam); na confecção de tatuagem e colocação de piercings com material não esterilizado; procedimentos odontológicos ou cirúrgicos que não atendam às normas de biossegurança e por contato próximo de pessoa a pessoa, com cortes e feridas.

A transmissão da hepatite C pode acontecer por contato com sangue contaminado, pelo compartilhamento de agulhas, seringas e outros objetos para uso de drogas. Também na reutilização ou falha de esterilização de equipamentos médicos ou odontológicos; falha de esterilização de equipamentos de manicure e reutilização de material para realização de tatuagem.

– Veja as formas de prevenção

Apenas as hepatites A e B podem ser prevenidas com a imunização. As vacinas são gratuitas e estão disponíveis nas 171 salas de vacinação de Manaus.

Lavar bem os alimentos que são consumidos crus, não consumir alimentos sem procedência de boa higiene no preparo, beber apenas água mineral, filtrada e ou fervida são as principais formas de prevenção contra os vírus causadores das hepatites A e E.

Usar preservativo em todas as relações sexuais, não compartilhar agulhas e seringas, não compartilhar objetos cortantes ou perfurantes são as principais formas de prevenção contra as hepatites B, C e D.

Para saber se uma pessoa possui hepatite basta fazer o teste rápido, ofertado gratuitamente na rede municipal de saúde (confira a lista das unidades com o serviço em semsa.manaus.am.gov.br/teste-brapido-ists). Após o teste, os casos positivos são encaminhados para atendimento médico na unidade de referência em Manaus, a Fundação de Medicina Tropical Heitor Vieira Dourado (FMT/HVD), onde o paciente realiza outros exames e, caso necessário, dá início ao tratamento medicamentoso.

O assunto é sério. Não vacile para a hepatite. Faça o teste gratuito nas unidades de saúde.