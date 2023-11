Hamas promete libertar 13 civis em primeiro grupo, após acordo com Israel, afirma Catar

Mullheres e crianças serão soltas na manhã de sexta-feira (24) pelo horário de Brasília, segundo anunciou governo catariano, que participa das negociações. Trégua nos ataques também começará no mesmo horário.

O Hamas vai libertar 13 reféns, entre mulheres e crianças, na manhã de sexta-feira (24), anunciou hoje (23) o governo do Catar, que participa de negociações entre o grupo terrorista e Israel.

Esta é a primeira leva dos cerca de 50 reféns que serão soltos segundo o acordo fechado por Israel e o Hamas ontem (22).

Em paralelo, a trégua nos bombardeios por parte de Israel, também combinada nas negociações, começará por volta das 07h no horário local (02h no horário de Brasília

Já a libertação dos reféns ocorrerá mais tarde, por volta das 16h no horário local (11h no horário de Brasília).

Segundo o porta-voz do governo catariano, Majed Al-Ansari, o primeiro grupo de reféns libertados são mulheres civis e crianças em poder do Hamas desde 7 de outubro, quando o grupo terrorista invadiu o sul de Israel e sequestrou e matou civis e militares.

Israel confirmou o anúncio feito pelo Catar e disse já ter recebido a lista de reféns que serão soltos. Até a última atualização desta notícia, o governo israelense afirmou que estava em contato com parentes antes de anunciar os nomes da primeira lista.

O Hamas também confirmou que fará a libertação dos reféns.

Al-Ansari disse esperar que a pausa aconteça tanto no norte quanto no sul da Faixa de Gaza.

Com informações do g1