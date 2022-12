Haddad se reúne com ministro Paulo Guedes em Brasília: ‘Conversa foi excelente’

Cotado para ser ministro da Fazenda no governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) se reuniu nesta quinta-feira (8) com o ministro da Economia do governo Jair Bolsonaro, Paulo Guedes. O encontro ocorreu na sede da pasta chefiada por Guedes em Brasília.

Segundo o petista, o encontro com Guedes durou pouco mais de uma hora e a conversa foi “excelente”, “cordial” e “educada”. “Passamos em revista vários assuntos importantes. Em uma reunião de uma hora e meia não é possível esmiuçar todos os assuntos, mas foi uma excelente reunião. Reunião muito boa, muito bem recebido. Definimos uma agenda de trabalho a partir da semana que vem”, afirmou o petista.

Haddad disse que, concluídos os relatórios dos grupos de transição, será preciso se reunir com integrantes dos atuais ministérios para ter mais detalhes das agendas e cronogramas de trabalho de cada área, como políticas públicas que serão executadas.

“Uma transação normal, natural. A gente quer que seja a mais suave possível e com os desdobramentos que todos esperamos, que o Brasil cresça mais, gere mais oportunidades”, disse.

*Com Bahia.BA