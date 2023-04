Gusttavo Lima recebe R$ 1,1 milhão por comercial para Caixa Econômica Federal

Gusttavo Lima recebeu R$ 1,1 milhão da Caixa Econômica Federal para participar da divulgação da Mega da Virada de 2020. O contrato foi divulgado nesta segunda-feira (24), pela agência Fiquem Sabendo, via lei de acesso à informação.

O banco pagou o valor para o cantor compor o jingle da campanha do sorteio, um dos maiores prêmios de loteria do ano. O contrato também exigiu que Gusttavo participasse de comerciais televisivos e peças publicitárias para divulgar a Mega da Virada nas redes sociais.

A informação vem à tona após polêmicas do sertanejo com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na época em que Gusttavo Lima participou da divulgação, surgiram rumores sobre o cachê do cantor ser colocado em um sigilo de 100 anos a pedido de Bolsonaro.

O cantor acumula outras polêmicas envolvendo política . Em 2018, Lima se posicionou a favor do armamento da população e participou da campanha eleitoral de Jair Bolsonaro. Já em 2022, se envolveu em controvérsias sobre as quantias milionárias de dinheiro público que recebeu por shows.

*Com informações de IG