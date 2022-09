Guajará e Ipixuna recebem Braga e agradecem R$ 40 milhões em emendas parlamentares

Em eventos de campanha, ocorridos ontem (3), a população dos municípios banhados pelo Rio Juruá receberam o senador e candidato ao governo do Amazonas

A população dos municípios da Calha do Juruá foi às ruas a pé, de moto, de carro, cavalgando e até em cima de bois para recepcionar o senador que tem atuado intensamente pelo bem-estar destas cidades, concedendo o apoio que o poder executivo estadual tem se omitido.

O primeiro município visitado pela comitiva do candidato ao Governo do Amazonas da coligação “Em Defesa da Vida”, senador Eduardo Braga (MDB), foi Guajará. Para esta cidade, o político destinou mais de R$ 22 em emendas direcionadas para obras de pavimentação com drenagem, construção de praça e Unidade Básica de Saúde (UBS) Fluvial, informa a assessoria do candidato.

O senador do MDB acompanhado das candidatas à deputada federal Viviane Lima e Vanessa Grazziotin, e do candidato a deputado estadual Jesus Alves, recebeu apoio das lideranças locais. “Aqui, em Guajará, tudo tem o DNA do Eduardo. Um aspecto que precisamos considerar é o trabalho e a sensibilidade com o povo. Eduardo tem bons sentimentos no coração para os irmãos do interior e ele provou isso em Guajará”, salientou Dr. Hélio, ex-prefeito da cidade ao endossar a candidatura de Braga.

O candidato esclareceu que seu cuidado permanente com o interior tem como foco a oferta de serviços de qualidade em todas as regiões do estado. “Por meio de emendas, conseguimos colocar em 35 municípios UBS Fluviais, iguais a essa de Guajará. Temos conseguido levar saúde e, principalmente, dignidade para as pessoas que residem nas áreas mais distantes. Esse trabalho será ainda maior com o presidente Lula na presidência e comigo no governo do Amazonas”, garantiu Eduardo Braga.

No palanque, os políticos pediram o retorno de Braga para o governo a fim de dar encaminhamento às obras de infraestrutura. O acesso à Guajará é feito de avião até Cruzeiro do Sul, no Acre e depois de carro até a cidade amazonense. A pista em território acreano é de boa qualidade. Na parte do Amazonas, apresenta buracos e dificuldades de mobilidade, que já causaram inúmeros acidentes, inclusive com mortes. Eduardo afirmou que as obras serão planejadas e executadas integralmente. “No ramal do Gama, só uma ladeira está asfaltada. Se eu chegar ao governo com o apoio de vocês, farei o ramal do Gama inteiro”, declarou sob fortes aplausos.

Ipixuna

A cidade foi em ‘peso’ receber Eduardo Braga no aeroporto. O professor Antonio de Souza Neto foi um dos que declarou apoio ao candidato do 15 por esperar um gestor presente e preocupado com as pessoas do Interior. “O Eduardo executa as ações, é homem de trabalho que qualquer um pode ver”, falou o professor enquanto acompanhava Eduardo pelas ruas da cidade.

O ex-prefeito de Guajará e marido da prefeita de Ipixuna, Armando Filho pediu que a população votasse no senador. “Aqui, senador Eduardo Braga, precisamos de asfalto, de água na casa dos nossos irmãos. Nossa esperança é de que o senhor volte para o governo para cuidar das nossas ruas, das nossas escolas. O senhor vai trazer a Cosama de volta para levar água para as casas, assim como vai atender o nosso pedido para ampliar e equipar o nosso hospital para atender melhor o nosso povo”, pediu Armando Filho. O ex-prefeito pediu a reforma da escola estadual abandonada, que serve de abrigo para criminosos.

Eduardo Braga, ao ouvir os lamentos e votos de confiança, assumiu um compromisso com a prefeita de Ipixuna, Maria Oliveira. “Se Deus me permitir, a senhora terá um governador para mudar a vida de quem vive em Ipixuna. O povo terá os serviços e os investimentos para o progresso que sempre mereceu”, afirmou Braga.

Com informações da assessoria