Grupos de Escolas de Samba declaram apoio à campanha de reeleição de Wilson Lima

Representantes de 26 escolas de Manaus, entre Grupo Especial, Grupo A e Grupo B, se reuniram com Wilson nesta terça-feira

O candidato à reeleição pelo União Brasil, governador Wilson Lima, recebeu ontem (23), o apoio de representantes de 26 escolas de samba – Grupo Especial, Grupo A e Grupo B, de Manaus. Eles se reuniram com Wilson para agradecer o incentivo recebido para a realização da festa, que movimenta a economia e gera emprego e renda.

Nos últimos três anos, as agremiações receberam patrocínio de R$ 9,8 milhões, recursos que ajudaram centenas de trabalhadores do segmento, que foi bastante afetado pela pandemia da Covid-19. Os recursos foram destinados ao Carnaval de 2019, 2020 e 2022 e ajudaram a fomentar mais de quase 30 mil postos de trabalho.

Representando o Grêmio Recreativo Escola de Samba Vitória Régia, Didi Redman disse que é a primeira vez que o grupo é atendido por um governador.

“Governador, sou um sambista nato, e pela primeira vez a gente tem um governador que tem nos atendido, nos acolhido e ouvido. E só tenho a agradecer, em nome de todos os colegas e principalmente da minha comunidade, a Praça 14, e dizer que a comunidade do mundo do samba está junto com o senhor e vamos pra frente, muito obrigado, só tenho a agradecer”, disse.

“Com certeza o senhor será reconduzido ao cargo de governador e com certeza será o maior carnaval que já teve nessa terra. Em nome da Aparecida, como presidente, conte conosco, estamos firmes e fortes e vamos à vitória”, Luiz Pacheco, presidente da Mocidade Independente de Aparecida.

Representando o Grêmio Recreativo Escola de Samba Ipixuna, Bianca das Letras disse que é necessário continuar o que vem dando certo. “Qualquer aventura que vier para colocar à frente do governo, que não seja o Wilson, é um tiro no pé, porque qualquer um que entrar, vai entrar com falácias, pode ter certeza absoluta. E com o Wilson não, nós temos certeza que vai fazer o maior carnaval de todos os tempos”, disse.

Ao final, o governador assumiu um compromisso com as escolas de samba em um futuro mandato. “Eu quero assumir um compromisso com vocês, ainda não sei qual o valor que a gente vai conseguir repassar para o carnaval de 2023, mas ele vai ser superior ao último repasse que a gente fez, vamos fazer um reajuste desse valor”, Wilson Lima.

